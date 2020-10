Johansson muokkasi kokoonpanoaan illan jumbokamppailuun – katso tästä TPS:n avaus RoPS-kotiotteluun

TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson on tehnyt runsaasti muutoksia joukkueensa avauskokoonpanoon illan huipputärkeään RoPS-kotiotteluun. TPS palasi tositoimiin jalkapalloliigassa perjantaina häviämällä Valkeakoskella kauden ensimmäisen kotivoittonsa ottaneelle Hakalle maalein 1–2. Perjantaiseen nähden turkulaisten kokoonpanossa nähdään runsaasti muutoksia ja avaukseen nousee kolme uutta pelaajaa. Oikean laitapakin tontin ottaa Sami Rähmösen sijaan Tatu Varmanen. Keskikentällä Joakim Latonen siirtyy Alim Moundin viereen toiseksi pohjapelaajaksi. Latosen paikan vasemmalla laidalla nappaa Santeri Haarala, jonka tilalla oikealla pelaa avaukseen takaisin nouseva Albijon Muzaci.

Kärkipelaaja Mika Ääritalon alapuolella puolestaan häärää 17-vuotias Niklas Pyyhtiä, joka on ollut edellisen kerran avauksessa 14. syyskuuta pelatussa IFK Mariehamn- ottelussa.

TPS:n avauskokoonpano on kokonaisuudessaan seuraava.

Jere Koponen; Masahudu Alhassan, Aldayr Hernandez, Rasmus Holma, Tatu Varmanen; Joakim Latonen, Alim Moundi; Santeri Haarala, Niklas Pyyhtiä, Albijon Muzaci; Mika Ääritalo.

Illan kamppailu on jalkapalloliigan kahta viimeistä paikkaa pitävien joukkueiden toinen kohtaaminen kuluvalla kaudella. TPS voitti joukkueiden aiemman kohtaamisen 1. elokuuta Rovaniemellä 3–2. TPS lähtee otteluun suosikkina, vaikka turkulaisten edellisestä voitosta on aikaa pian kaksi kuukautta. Turkulaiset ovat pelanneet seitsemän voitotonta ottelua peräkkäin, mutta silti ero koko kauden jumbona majailleeseen RoPS:iin on seitsemän pistettä.

Mikäli TPS voittaa, kaventaisi se eron viimeisenä suoran säilyjän paikalla olevaan Hakaan kolmeen pisteeseen. Samalla rovaniemeläisten ahdinko liigan hännillä syvenisi, ja suora putoaminen Ykköseen vaikuttaisi entistä todennäköisemmältä.

Vajaa viikko sitten karanteenistaan paluun joukkuetreeneihin tehneelle TPS:llä on edessään hurja viikko, sillä se pelaa seitsemän päivän sisään peräti kolme ottelua Kupittaalla. Torstaina on vuorossa Interin isännöimä Turun derby. Sunnuntaina SJK puolestaan saapuu Turkuun, kun lokakuun alulta koronatapauksen takia siirretty rästiottelu on viimein ohjelmassa.

TPS–RoPS

Jalkapalloliigaa Kupittaalla tänään kello 18.30.