Jose Riveiro jatkaa Interissä – espanjalaisvalmentaja luotsaa turkulaisjoukkuetta myös ensi kauden

Jalkapalloliigassa kolmantena majaileva Inter on solminut ensi kauden kattavan jatkosopimuksen päävalmentaja Jose Riveiron kanssa. Myös hänen valmennustiimissään tällä kaudella toimineet apuvalmentaja Sergio Almenara ja fysiikkavalmentaja Michel Bellver ovat tehneet jatkosopimukset samalle ajalle.

Viime kaudella seurassa aloittanut 43-vuotias Riveiro johdatti heti ensimmäisellä kaudellaan Interin seitsemän vuoden tauon jälkeen takaisin jalkapalloliigan mitalikolmikkoon hopeasijalle. Interin tekninen johtaja Vesa Mäki on iloinen pitkien jatkoneuvottelujen vihdoin ratkettua.

– Interin edustusjoukkue on Riveiron johdolla noussut sille tasolle, jota me olemme pitkään tavoitelleet. Hänen valinnassaan aikanaan yksi tärkeimmistä asioista oli, että kentällä peli saadaan jälleen näyttämään siltä, miltä sen Interissä kuuluu näyttää. Tilanne on samalla tuonut kaivattua vakautta ja sitä kautta suunnitelmallisuutta edustusjoukkueen toimintaan, Mäki kertoo seuran tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Espanjan Vigosta kotoisin oleva Riveiro on valmentanut Suomessa vuodesta 2014 lähtien liigatasolla Hongan, PK-35:n ja HJK:n organisaatioissa. Interissä hän kokee saavuttaneensa asetettuja tavoitteita, mutta ei aio tyytyä siihen.

– Minulle tärkeää jatkosopimuksen tekemisessä oli, että koen olevani projektille edelleen hyödyksi ja että viihdyn työssäni. Samalla uskon, että pystymme seuran kanssa edelleen ottamaan askeleita edustusjoukkueen toiminnan kehittämisessä, Riveiro kiteyttää.

Valmennustiimi myös kasvaa ensi kaudelle Erol Atesin keskittyessä pääosin edustusjoukkueen valmennukseen. Almenaran ja Bellverin jatkosopimuksia kommentoidessaan Riveiro korostaa tiimityön merkitystä jalkapallovalmennuksessa.

– En ollut ennen Interiä valmentanut heidän kanssaan, mutta heillä on iso rooli täällä tapahtuvissa hyvissä asioissa. On tärkeää, että saamme jatkaa yhdessä, sillä olemme koko edustusjoukkueen taustaryhmän kanssa saaneet luotua hyvän ilmapiirin täällä työskentelylle, Riveiro korostaa.

Seura ja Riveiro ovat yhdessä suunnitelleet edustusjoukkueen kehittämistä myös pidemmällä aikavälillä. Taustaryhmän on Riveiron mukaan tärkeää ymmärtää heidän merkityksensä Interissä.

– Olemme kaikki täällä auttamassa pelaajia suoriutumaan kentällä paremmin. Toimimme sillä mentaliteetilla, että meidän lähtömme jälkeenkin joukkueen toimintaan jäisi pysyvä jälki meidän ajastamme, esimerkiksi seurassa pysyvän harjoittelukulttuurin muodossa, espanjalaisvalmentaja miettii.

Riveiron mietteitä kuluvasta kaudesta, Interin pelitavasta ja huonosta pukukoppimusiikista voit lukea tästä pitkästä haastattelusta.