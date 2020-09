IS: TPS–Haka-ottelun erotuomarille uhkaava tekstiviesti – Palloliitto teki rikosilmoituksen

Keskiviikkona jalkapalloliigan ottelun TPS–Haka Kupittaalla tuominnut erotuomari Antti Munukka sai pelin aikana uhkaavan tekstiviestin. Munukka näki viestin ottelun päätyttyä ja kertoi asiasta otteludelegaatille. Palloliitto on puolestaan tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta–Sanomat.

38-vuotias Munukka oli TPS-kannattajien hampaissa varsinkin ensimmäisellä puoliajalla hänen tuomittuaan vierasjoukkueelle hyvin kiistanalaisen rangaistuspotkun Hakan hyökkääjän Eero Markkasen törmättyä TPS-maalivahti Jere Koposen kanssa. Koponen sai tilanteessa keltaisen kortin.

Koponen torjui rangaistuspotkun, mutta Markkanen viimeisteli paluupallosta ottelun avausmaalin, jonka jälkeen katsomosta huudettiin joukolla painokelvotonta tekstiä tuomarin suuntaan. Myöskään TPS:n joukkueessa tuomiota ei ymmärretty.

– En ole ikinä nähnyt tuollaista pilkkua. En ymmärrä mitä tapahtui, Koponen kertoi heti pelin jälkeen.

Rikosilmoituksen vuoksi Munukka ei halunnut kommentoida tapauksen yksityiskohtia Ilta-Sanomille.

– Se, että tällainen viesti tulee juuri minulle, ei ole keskeistä vaan se, että tällaista ylipäätään tapahtuu. Tilannetta ei auta, jos meitä uhkaillaan. Olemme kuitenkin tärkeä osa jalkapalloperhettä, Munukka kommentoi lehdelle viitaten erotuomareiden rooliin.

Munukka on tuominnut tällä kaudella kolmessa TPS:n jalkapalloliigan ottelussa. Niissä hän on viheltänyt neljä rangaistuspotkua TPS:n vastustajille. Ne ovat ainoat rankkarit, jotka kokenut tuomari on tällä kaudella viheltänyt.

Haka voitti keskiviikon ottelun maalein 3–2.