Sarjakärki Interille huippuvahvistus – maajoukkuemies palaa lainakierrokselta Turkuun

Viimeksi kaksi vuotta sitten Veikkausliigassa pelannut Benjamin Källman palaa lainalta FC Interin vahvuuteen.

Viime vuosina kaikkiaan neljässä eri seurassa lainasopimuksilla pelanneella 22-vuotiaalla hyökkääjällä oli kuluvan vuoden mittainen lainasopimus Norjan liigan Haugesundiin, mutta osapuolet päätyivät lainan ennenaikaiseen päättämiseen.

FC Interin tekninen johtaja Vesa Mäki korostaa Källmanin omaa osuutta sinimustaan paitaan paluussa.

– Ehdoton avainasia paluussa Interiin oli Benin oma halu tulla jälleen tänne pelaamaan. Emme olisi lähteneet sopimaan asiasta Haugesundin kanssa, jos emme olisi vakuuttuneet saavamme motivoituneen pelaajan, Mäki kertoo.

Lainavuosiensa aikana Källman on ehtinyt pelata Skotlannin liigaa Dundeessa, Tanskan liigaa Vendsysselissä sekä Norjan liigaa Vikingissä ja tällä kaudella Haugesundissa. Noin puolen vuoden mittaisista lainajaksoista menestyksekkäin on ollut viime syksyn laina Vikingiin, jonka paidassa hyökkääjä voitti Norjan cup-mestaruuden.

Viime vuonna Tammisaaresta kotoisin oleva pelaaja teki myös debyyttinsä maajoukkueen EM-karsinnoissa ja teki heti ensimmäisessä ottelussaan Liechtenstein-voiton varmistaneen osuman.

EIF:sta Interiin aikanaan kaudeksi 2016 siirtyneen hyökkääjän nykyinen sopimus Interin kanssa on voimassa kesään 2022 saakka. Mäen mukaan nyt oli kaikkien kannalta hyvä hetki rauhoittaa tilanne ja palata Interiin, mutta tulevaisuudessa Källman nähtäneen kuitenkin jälleen ulkomaisilla kentillä.

– Omasta mielestäni osassa lainaseuroista Benin mahdollisuudet onnistumiseen eivät ole olleet aivan optimaaliset esimerkiksi putoamistaistelujen ja valmentajavaihdosten takia. Interillä on edessään Eurooppa-liigan karsintaa ja Veikkausliigan kärkipään otteluita, joissa mahdollisuudet onnistumiseen ovat paremmat. Talvella tulemme kuitenkin jälleen arvioimaan Benin parasta kehittymisympäristöä uudelleen, Mäki muotoilee.

Kovassa pelitahdissa joukkueeseen hyvin sopivia ja sopeutuvia pelaajia ei ole helppoa löytää, joten edustusjoukkueen päävalmentaja José Riveirolle Källmanin paluu on mieluinen uutinen. Riveiro uskoo hyökkääjän pääsevän sisälle Interin tapaan pelata jalkapalloa.

– Uskon ja toivon sen olevan hyvin helppoa Benjaminille. Hänen kykynsä ja meidän tapamme pelata hyökkäysvoittoista jalkapalloa sopivat hyvin yhteen, joten uskon hänen löytävän itsensä pelitavassamme helposti. Hän myös tuntee hyökkääjistämme entuudestaan Furuholmin ja Mastokankaan, jotka voivat olla avuksi tässä tilanteessa.

– Benjamin tuo omat erilaiset ominaisuutensa hyökkääjiemme ryhmään. Hän on voimakas ja nopea pelaaja. Hänen maalintekokykynsä perustuu esimerkiksi pääpelivoimaan ja erittäin hyviin juoksujen ajoituksiin. Pelejä on tulossa paljon ja on mukavaa saada Benjaminin kaltainen uusi ”ase” käyttöömme, päävalmentaja iloitsee.

Källman harjoittelee Interin kanssa ensimmäisen kerran sunnuntaina. Kansainvälisen peliluvan saapuessa ajallaan on hyökkääjä käytettävissä jo tiistain RoPS-vierasottelussa.