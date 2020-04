TPS jalkapallon toimitusjohtaja Jarmo Kähkönen jättää tehtävänsä – tilalle väliaikaisena Janne Kytölä

TPS jalkapallon toimitusjohtaja Jarmo Kähkönen jättää tehtävänsä tämän viikon jälkeen. TPS kertoo Kähkösen keskittyvän jatkossa enemmän omiin liiketoimiinsa, sillä hän on mukana useissa eri yhtiöissä omistajana tai hallitusvastuussa. Kähkönen pysyy kuitenkin myös jatkossa TPS jalkapallon taustavoimissa mukana, mutta epävirallisemmassa roolissa.

TPS:n mukaan Kähkösen piti jättää toimitusjohtajan tehtävät jo hieman aikaisemmin, mutta hän halusi olla mukana auttamassa seuraansa koronakriisin aiheuttamissa sopeuttamistoimissa.

– Olen päässyt kehittämään sekä myös johtamaan tätä perinteistä seuraa yhdessä ammattilaistemme kanssa. TPS:n pitää vakiinnuttaa se oma paikkansa Veikkausliigassa, mutta talouden ehdoilla. Vaikka elämmekin nyt äärimmäisen haastavia aikoja, uskon, että me selviämme tästäkin. Koko seurayhteisö on juuri nyt se yhteinen voimavaramme, Kähkönen sanoo tiedotteessa.

Kähkönen aloitti TPS:n toimitusjohtajana syyskuussa 2017. Hänen toimitusjohtajakaudellaan TPS:n miesten edustusjoukkueessa on tapahtunut harvinaisen paljon, sillä seura on noussut sinä aikana kaksi kertaa Veikkausliigaan ja pudonnut sieltä kerran.

– Tällä ajanjaksolla on tapahtunut erittäin paljon positiivista kehitystä, kuten esimerkiksi merkittävät satsaukset ja parannukset harjoitusolosuhteissamme. Jarmo on tuonut myös uusia vastuunkantajia seuran toimintaan mukaan. Hänen tukensa on ollut erityisen merkittävää haastavalla Ykkösen kaudella 2019, FC TPS Turku Oy:n puheenjohtaja Jouko Peräaho kiittelee.

FC TPS Turku Oy:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on valittu Janne Kytölä. 38-vuotias Kytölä aloittaa uudessa toimessaan 4. toukokuuta. Kytölä tuli FC TPS Turku Oy:n palvelukseen tammikuussa 2016 organisaation yritysmyyjäksi. Elokuussa 2017 hänet nimitettiin seuran uudeksi tapahtumapäälliköksi.

Kytölä nousee seuran johtoon haastavimpaan mahdolliseen aikaan, koska Veikkausliigakauden 2020 alkamisajankohdasta ei ole vielä varmuutta. Koko suomalainen urheiluseurakenttä on samalla uusien taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden edessä.

– Kaikki odottavat Veikkausliigakauden alkamisesta, pahinta tässä on epätietoisuus. Koko seurakenttä käy nyt omaa selviytymistaisteluaan, koska kukaan ei osaa sanoa huomisesta varmuudella mitään. Olen otettu seuran hallituksen luottamuksesta ja minun on varmasti helpompaa tulla tähän talon sisältä, koska tunnen jo entuudestaan kaikki mukana olevat ihmiset, Kytölä myöntää.

Peräahon mukaan Kytölä oli tilanteen huomioiden luonnollinen valinta tehtävään.

– Janne on pitkäaikainen ja luotettava työntekijämme, joka tuntee erinomaisesti niin seuran oman väen, kuin kaikki yhteistyökumppanimmekin. Hän saa myös alkuun tarvittavan taustatuen Jarmolta. Tähtäämme Jannen johdolla nyt siihen, että koko organisaatio on valmiina, kun Veikkausliigakausi vihdoinkin alkaa. Kaiken taustalla on kuitenkin seuran pitkän tähtäimen kehitystyö, puheenjohtaja Peräaho vahvistaa.