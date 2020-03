Joonas Jussila

Jalkapalloliigaan vuoden tauon jälkeen palannut TPS on solminut kauden 2020 kattavan sopimuksen laitahyökkääjä Yassin Housnin kanssa. Ruotsalaispelaaja siirtyy Turkuun kotimaansa Gefle IF:n riveistä. 22-vuotias vasenjalkainen Housni on saanut juniorivuosien pelaajaoppinsa tukholmalaisseuroissa ja hän on jo TPS:n 25. sopimuspelaaja huhtikuussa alkavalle liigakaudelle.

– Hän on taas vähän erilainen laituri meidän kokoonpanoomme, Superettan-historia Ruotsissa takaa jo tietyn perustason. Hän puhuu hyvin myös suomea ja Turusta löytyykin jo valmiiksi sukulaisia. Pallo pysyy kevyesti jalassa ja laukaus lähtee vasurilla todella nopeasti, myös vauhdista, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen taustoittaa seuran tiedotteessa.

Housni on pelannut urallaan 18 ottelua Ruotsin kakkostasolla Superettanissa.

– Hän oli jo joulukuussa täällä ja halusimme hänet tänne uudestaan tämän vuoden puolella. Harjoitteluasenne on ollut ihan huippuluokkaa, ja odotankin häneltä heti selkeää roolia kentällä, TPS-luotsi painottaa.