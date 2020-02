Palloliitto edistää tasa-arvoa muuttamalla Naisten liigan nimeä

Palloliitto vaihtaa jalkapallon Naisten liigan nimen Kansalliseksi liigaksi edistääkseen tasa-arvoa. Nimen vaihdos ja identiteetin uudistus on osa liigan vuosien 2020–2023 uutta strategiaa, jossa korostuvat vahvasti ihmisten samanarvoisuus, sekä uskallus ja rohkeus menestyä. Uudella nimellä Palloliitto haluaa ravistella urheilussa vallitsevia asenteita sekä toimia suunnannäyttäjänä.

– Nousemalla suureksi kansainväliseksi ilmiöksi viime kesän MM-kisat todistivat, ettei jalkapalloa katsota sukupuolen vuoksi. Sitä katsotaan siksi, että ottelut ovat viihdyttäviä ja pelaajat huippu-urheilijoita niin teknisesti kuin taktisestikin. Siksi naisten jalkapalloa tulisi kohdella samanarvoisesti miesten jalkapallon kanssa. Naisten jalkapallon pääsarja on lajin korkein taso Suomessa, ja uusi nimi heijastaa tätä, sanoo Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti tiedotteessa.

Päätös on poikkeuksellinen, sillä maailmalla sukupuoleen viittaavat etuliitteet pääsarjojen nimissä ovat yleisiä. Esimerkiksi Ruotsissa naisten pääsarja on Damallsvenskan, Englannissa Women’s Super League ja Saksassa Frauen-Bundesliga. Palloliiton päätös pudottaa etuliite sarjan nimestä on siis maailmanlaajuisestikin harvinaislaatuinen.

– Urheilumaailmaan on vakiintunut puhetapa, jossa on urheilua ja sitten on naisurheilua – jalkapalloa ja naisjalkapalloa. Tämä näkyy myös siinä, miten miesten ja naisten urheilua arvostetaan. Nimenmuutos voi tuntua pieneltä askeleelta, mutta kyseessä on vahva kannanotto ja identiteetin rakennus, joka symboloi suurempaa muutosta. Uuden nimen ja identiteetin on tarkoitus luotsata kulttuurin muutosta siinä, miten rakennamme samanarvoisempaa urheilumaailmaa ja yhteiskuntaa, Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja perustelee päätöstä.

Viime vuonna Palloliitto kertoi jatkossa maksavansa tasa-arvoiset jalkapallomaajoukkueiden korvaukset jokaiselle pelaajalle sukupuolesta riippumatta. Nimenmuutos on osa työtä naisten ja miesten jalkapallon samanarvoistamiseksi.

– Tasa-arvon lisääminen urheilussa vaatii vielä paljon tekemistä. Toiveemme on, että myös muut sarjat meillä Suomessa sekä maailmalla seuraisivat näyttämäämme esimerkkiä. Haluamme olla tasa-arvon edelläkävijä koko urheilumaailman silmissä”, sanoo Lahti.