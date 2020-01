Senegalilaiskärki Babacar Diop pukee päälleen raitapaidan ja vahvistaa TPS:n hyökkäystä

Koko uransa Turkissa pelannut 26-vuotias Babacar Diop vahvistaa TPS:n hyökkäystä. 192-senttisen hyökkääjän sopimus kattaa kauden 2020 ja sopimuksessa on optio kaudesta 2021.

Diop on harjoitellut TPS:n mukana kaksi viikkoa. Viime viikolla hän pelasi harjoitusottelussa SalPaa vastaan ja lauantaina hän on mukana TPS:n kokoonpanossa, kun Suomen Cupin avausottelussa Helsingissä on vastassa HJK.

– Meiltä puuttuu vähän sellaista röyhkeää maalille ajamista ja Diop tuo selkeän fyysisen pelotteen vastustajan maalille. Haemme myös pidemmille avauksille ja keskityksille päättäjää. Hän pelaa erittäin hyvin myös selkä maaliin päin. Diop ollut meidän mukana nyt kaksi viikkoa ja hän on ollut sanalla sanoen hyvä. Myös kuti lähtee erittäin kovaa ja asenne on kohdallaan, joten ammattimiehestä on selvästikin kysymys, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen summaa tiedotteessa.