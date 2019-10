Brittisivusto: Valioliigaseurat kiinnostuivat hurjaan maalivireeseen nousseesta turkulaishyökkääjästä

Harri Ahola

Neljä Valioliigan seuraa on kiinnostunut turkulaishyökkääjä Marcus Forssista, englantilainen jalkapallosivusto Teamtalk kertoo. Sivuston mukaan niin West Ham, Southampton, Brighton kuin Watfordkin olisivat halukkaita hankkimaan 20-vuotiaan kolmannen polven jalkapalloilijan.

Teamtalkin osumaprosentti siirtohuhujen ennakoinnissa ei perinteisesti ole ollut kaikkein parhaasta päästä.

Forssilla on kesään 2023 saakka voimassa oleva sopimus Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Brentfordin kanssa. Hänet on kuitenkin lainattu täksi kaudeksi sarjatasoa alempana Ykkösliigassa pelaavan AFC Wimbledonin riveihin, jossa tahti on ollut hurjaa.

Kuudessa ottelussa Wimbledonin paidassa Forss on iskenyt peräti seitsemän maalia.

