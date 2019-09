Kasper Hämäläisen ura jatkuu Tshekin liigan huippujoukkueessa

Joonas Jussila

Koko kesän uutta seuraa etsineen keskikenttäpelaaja Kasper Hämäläisen ura jatkuu Euroopan kentillä. Maskun Palloseurassa jalkapallo-oppinsa saanut 33-vuotias konkari siirtyy pelaamaan Tshekin liigaan FK Jablonecin riveihin. Jablonec tiedotti maanantaina tehneensa 62 maaottelua pelanneen Hämäläisen kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Jablonec on aloittanut maan pääsarjan Fortuna-liigan mallikkaasti, ja se on tällä hetkellä sarjassa kolmantena, kun pelejä on takana kahdeksan. Viime kaudella 45 000 asukkaan kaupungista ponnistava joukkue sijoittui liigassa neljänneksi.

Hämäläinen pelasi edelliset seitsemän kautta Puolassa Lech Poznanin ja Legia Varsovan riveissä voittaen maan mestaruuden neljä kertaa. Hänen sopimuksensa Legian kanssa päättyi keväällä, ja koko kesän konkaripelaaja etsi uutta seuraa. Elokuussa hän harjoitteli myös TPS:n edustuksen kanssa Turussa.