Teemu Pukki käy seuraavaksi Chelsean kimppuun – tekeekö suomalainen taas Valioliigahistoriaa?

Mikko Korvenkari

Helsinki

Suomen jalkapallon supertähti Teemu Pukki on suurennuslasin alla lauantaina, kun suomalainen johdattaa Norwichin suuseura Chelsean kimppuun Valioliigan kotiottelussaan.

Jo kahdessa ensimmäisessä ottelussaan Pukki oli historiallisen kovassa maalivireessä, sillä Pukki on ensimmäinen pelaaja koskaan Englannin pääsarjassa, joka on tehnyt neljä maalia kahdessa ensimmäisessä ottelussaan. Jos verkko pöllyää edes kerran Pukin toimesta myös lauantaina saa Pukki jälleen historian kirjat havisemaan. Hänestä tulisi yhdellä lisäosumalla toinen pelaaja koskaan, joka on onnistunut tekemään Valioliigassa viisi maalia kolmessa ensimmäisessä pelissään. Fulhamin venäläispelaaja Pavel Pogrebnjak onnistui samassa tempussa vuonna 2012.

Pukki on ollut huikean alkukauden ansiosta otsikoissa saarivaltiossa ahkerasti. Pukki on niin kuuma juttuaihe, että The Ahtletic -julkaisu kävi jo tutustumassa Pukin kotikontuihin Kotkassa. Lisäksi lajin brittiasiantuntijat ovat kehuneet suomalaista kilpaa. Viimeiset kehut tulivat Talksport-radiokanavalla ex- jalkapallomanagerilta Ian Hollowaylta. Hänen mielestään Norwich onnistui hankkimaan riveihinsä todellisen kultakimpaleen.

– Pukki on paras ilmainen hankinta koskaan, minkä olen nähnyt, hehkutti Holloway, joka viittasi Pukin saapumiseen Bröndbystä ilmaisilla papereille nykyiseen seuraansa vuoden 2018 kesällä.