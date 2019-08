Mestaruutta janoava Liverpool oli viime kaudella sarjakakkonen vain yhdellä tappiolla – ”Häpeällistä ja uskomatonta”

Mikko Korvenkari

Monen suomalaisen jalkapallofanin ikisuosikki Liverpool aloittaa perjantaina kauden Englannin Valioliigassa ottelulla Teemu Pukin edustamaa Norwich Cityä vastaan. Viime kaudella Liverpool pelasi upeasti häviten liigassa koko kauden aikana vain yhden ottelun. Siitä huolimatta Manchester City jätti Liverpoolin sarjataulukossa kakkoseksi vain yhden sarjapisteen erolla. Liverpoolin entinen maalivahti Pepe Reina hämmästelee yhä tuota tilastokummajaista Mirror-lehden haastattelussa.

– Saada 97 sarjapistettä ja jäädä sarjassa toiseksi. Se on häpeällistä ja uskomatonta. Mitä muuta voit tehdä enää voittaaksesi mestaruuden, Pepe Reina sanoi lehden mukaan.

Nykyään Italiassa AC Milanissa vaikuttavan monivuotisen Liverpool-moken mielestä tällä kaudella Liverpoolilla on kaikki mahdollisuudet korjata tilanne.

– On tullut aika Liverpoolille voittaa mestaruus, jota varten he ovat tehneet kovasti töitä viimeisen neljän vuoden aikana, siitä lähtien kun valmentaja Jürgen Klopp tuli seuraan, tuumi Reina.

Viime kaudella Liverpool voitti Mestarien liigan ja nyt seura hakee tosissaan kannua myös kotimaan liigasta, mutta helppoa sen voittaminen ei ole.

– Manchester United on mukana kisassa, Chelsea kasvaa ja Arsenal on tulossa takaisin. Kilpailu on kovaa, mutta uskon, että mestaruudesta taistelevat tasaväkisimmin Manchester City ja Liverpool.