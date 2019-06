Suomalaisen jalkapallon lähihistoriassa kahdeksan veljesparia on yltänyt A-maajoukkuetasolle – Onko tässä seuraavat maajoukkueveljekset?

Tapio Neva

Viimeisen 40 vuoden aikana kahdeksan veljesparia on edustanut Suomea jalkapallon A-maajoukkueessa. Seuraavaksi tähän joukkoon nousee todennäköisesti Väisäsen veljekset.

Sauli Väisänen, 25, on kuulunut jo muutaman vuoden maajoukkueen kalustoon. Pikkuveli Leo Väisänen, 21, valittiin ensimmäisen kerran A-maajoukkueryhmään maaliskuussa. Vielä ei kuitenkaan käynyt kutsua kentälle.

Nyt veljekset ovat taas A-maajoukkueen vahvuudessa, kun Suomi kohtaa lauantaina Bosnia-Hertsegovinan Tampereella ja Liechtensteinin tiistaina vieraskentällä.

Väisäset taistelevat samasta pelipaikasta, sillä molemmat ovat toppareita.

– Leo on luontaisesti lahjakkaampi ja teknisesti taitavampi kuin minä. Hollannissa hän on oppinut puolustamaan eteenpäin ja pelaamaan muutenkin rohkeasti, Sauli arvioi pikkuveljeään.

– Sauli on pelaajana analyyttinen ja lukee peliä hyvin. Toivon pääseväni debytoimaan A-maajoukkueessa mahdollisimman pian, mutta jos pelipaikka pitää jollekin muulle antaa, niin mieluiten broidille, Leo toteaa.

Luonteiltaankaan veljekset eivät ole toistensa kopioita. Sauli on puhelias, iloinen ja välitön, Leo enemmän tarkkailijatyyppi.

– Nuorempana Leksa oli ujo. Siinä olemme samanlaisia, että lähestymme asioita positiivisuuden kautta ja haluamme muille aina hyvää, Sauli arvioi.

Sauli Väisänen pelasi päättyneen kauden lainamiehenä Crotonen joukkueessa Italian Serie B:ssä. Kausi oli nousujohteinen.

– Ensimmäiset kuusi ottelua istuin penkillä. Seitsemännessä pääsin avaukseen ja pelasin sen jälkeen täydet minuutit aina, kun olin terve. Pari peliä jäi vammojen takia väliin ja kerran minut vaihdettiin kentältä, kun sain osuman päähän ja siitä alkoi tulla verta.

Sauli Väisänen solmi kesällä 2017 3+1-vuoden sopimuksen Serie A:ssa pelaavan Spalin kanssa. Ensimmäinen kausi Italiassa alkoi hyvin ja hän sai Spalissa mukavasti peliaikaa syksyllä. Loppukausi meni piloille loukkaantumisten vuoksi.

– Serie A:n ja B:n tasoero on isompi kuin odotin. En halua kuulostaa ylimieliseltä, mutta tänä keväänä Serie B:ssä tuli sellainen olo, että minun on aika ottaa urallani askel eteenpäin. Tulevan kauden tavoitteet ovat taas Spalissa ja Serie A:ssa.

Leo Väisäsellä on takanaan ensimmäinen kausi ulkomailla. Hän teki viime kesänä 3-vuotisen sopimuksen Hollannin kakkosliigassa pelaavan FC Den Boschin kanssa.

FC Den Bosch sijoittui sarjassa neljänneksi ja Väisänen oli vakionimi joukkueen kokoonpanossa.

– Sain pelata paljon ja pääsin hyvin sisään hollantilaiseen pelityyliin. Tempo on kovempi kuin Veikkausliigassa tai juniorimaaotteluissa, ja aina pelataan eteenpäin. Erityisen taktista jalkapalloa se ei ole, Leo Väisänen arvioi.

Leo Väisäsen on yksi niistä nuorista jalkapalloilijoista, joille Rovaniemen Palloseura on toiminut ponnahduslautana Eurooppaan. Väisänen siirtyi HJK:sta Rovaniemelle kaudeksi 2017 peliajan perässä. Hän pelasi RoPS:ssa yhden kokonaisen ja yhden puolikkaan kauden, kunnes matka jatkui Hollantiin.

– Omalla kohdallani RoPS-siirto oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Rovaniemellä uskallettiin antaa peliaikaa nuorille.

Sauli Väisänen on niitä harvoja suomalaisia ammattiurheilijoita, jotka ovat uskossa ja ovat valmiit myös puhumaan siitä julkisesti.

– Usko kuuluu identiteettiini. Ei minulla ole tarvetta yrittää käännyttää muita, mutta ei aihe myöskään saa olla tabu.

Miten usko näkyy arjessasi?

– Käyn jumalanpalveluksissa, rukoilen, luen Raamattua ja minulla on uskovia ystäviä. En koe, että olen mitenkään erilainen jalkapalloilija. Italiassa varmaan puolet joukkuekavereistani tekee ristinmerkin ennen kuin menee kentälle.

Väisäsille Raamattu ja kristinuskon perusteet tulivat tutuiksi jo lapsena vanhempien ja isovanhempien ansiosta. Veljesten isoisä oli ammatiltaan pappi.

– Minäkin olen uskossa, mutta se ei näy arjessani samalla tavalla kuin Saulilla, Leo Väisänen sanoo.

Jalkapallon EM-karsintaottelu Suomi–Bosnia-Hertsegovina tänään klo 19.