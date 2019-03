TPS:lle kaksi kappaletta Hradeckyja – kovan onnen veljekset menettivät koko viime kauden

Harri Ahola

Jalkapallon Ykköseen valmistautuva TPS ilmoitti keskiviikkona kahdesta nimekkäästä hankinnasta. Tai oikeastaan nimiä on vain yksi eli Hradecky, sillä veljeskolmikon nuorimmaiset Matej Hradecky ja Tomas Hradecky pelaavat tulevan kauden kasvattajaseurassaan.

Kumpikin on vasta toipumassa vakavista loukkaantumisista, jotka veivät Tomasilta kauden 2018 ja 23-vuotiaalta Matej'lta peräti kaksi vuotta.

23-vuotias Matej Hradecky on pelannut viimeksi lokakuussa 2016, sillä kaksi vakavaa polvivammaa söi häneltä sekä kauden 2017 että 2018. Nyt edessä on yritys palata pelikentille.

– Varmaan kuukausi ainakin menee, että olen jonkinnäköisessä kunnossa, mutta pelikuntoa en voi luvata silloin. Silloin kun olin parhaimmillani jakson juosta hyvin, mutta siihen on pitkä matka, vuonna 2016 maajoukkueessakin debytoinut keskikenttämies totesi TPS-tv:n haastattelussa.

26-vuotias Tomas Hradecky palasi TPS:ään jo viime kaudeksi, mutta loukkasi akillesjänteensä vakavasti lähes välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toipuminen ei edennyt toivotusti, joten paluu ei ollut lähelläkään viime kauden aikana.

Hänkään ei ole vielä täydessä pelikunnossa.

– Ei hirveän kauan tarvitse odottaa, että pääsee kunnolla messiin, veljessarjan keskimmäinen arvioi TPS-tv:lle.

TPS:n valmennuksessa uudet pelaajat otettiin ilolla vastaan.

– Matej on sellainen pelaaja, josta ei tarvitse kauheasti selitellä, miksi me hänet tänne halusimme. Hänellä on synkkä historia loukkaantumisten suhteen ihan viimeisiltä vuosilta. Kun hän on pelikunnossa, kaikki ymmärtävät sen, että hän on Jalkapallon Ykköseen kaikilta ominaisuuksiltaan erittäin dominoiva pelaaja, päävalmentaja Tommi Pikkarainen painottaa seuran sivuilla.

– Tomaksella on paha loukkaantuminen takana ja ensimmäinen asia on, että saadaan hänet taas kuntoon. Sen jälkeen hän on meille iso vahvistus ja pystyy pelaamaan useammalla eri pelipaikalla. Laatua on niin paljon, että voimme mennä hänen kanssaan minne asti vaan, Pikkarainen toteaa.