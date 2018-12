Inter saa oman kentän Kupittaalle

Pekka Hakanen

Jalkapalloseura Inter Turku saa käyttöönsä Kupittaalla oman kentän. Liikuntalautakunta päätti tiistaina vuokrata lähimpänä Uudenmaankatua olevan eli Kupittaan ykkösenä tunnetun kentän Interille.

Päätöksen myötä Inter muuttaa luonnonnurmikentän tekonurmeksi. Sopimuksen yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta yksityiskohtainen sopimus pyritään Interin teknisen johtajan Vesa Mäen mukaan tekemään mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että kentällä pelattaisiin jalkapalloa ensi kesänä.

Sopimuksen ehtona on, että isojen tapahtumien ja turnausten aikana kenttä on myös muiden käyttäjien kuin Interin käytettävissä. Tavoitteena on kirjata asiasta selkeät pelisäännöt lopulliseen sopimukseen.

Interin tavoitteena on tehdä kentästä lämmitettävä, mikä lisäisi merkittävästi kentän käyttötunteja. Tekonurmikentän hinta on noin 600 000 euroa, ja lämmitys nostaisi hintaa noin 100 000 eurolla.

Kentän tarkka vuokra ja vuokra-aika selviävät, kun yksityiskohdat on lyöty lukkoon. Mäen mukaan sopimuksen pitää kuitenkin olla vähintään tekonurmen käyttöiän mittainen eli 8–12 vuotta, sillä ison investoinnin tekeminen edellyttää riittävän pitkää vuokra-aikaa.