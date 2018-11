Paraisilla asuva Mattias Gestranius tuomariksi Mestareiden liigaan

Paraislaisesta jalkapalloerotuomarista Mattias Gestraniuksesta tulee historian toinen suomalainen tuomari, joka puhaltaa jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheen ottelun. Gestranius tuomitsee keskiviikkona ottelun Atlético Madrid–AS Monaco. Myös ottelun muut tuomarit ovat suomalaisia, sillä avustavina erotuomareina toimivat Jan-Peter Aravirta ja Mikko Alakare, päätytuomareina Antti Munukka ja Dennis Antamo sekä neljäntenä erotuomarina Jukka Honkanen.

– Tämä on iso juttu henkilökohtaisesti, mutta näkisin, että se on vielä isompi juttu koko suomalaiselle erotuomaritoiminnalle. Me tehdään hyviä asioita myös pienessä Suomessa. Täältäkin voi nousta korkealle, 40-vuotias Gestranius kertoo Palloliiton verkkosivuilla julkaistulla videolla.

– Oli aika, että tällainen tapahtuu, kun edellisestä on 23 vuotta.

Viimeksi suomalaisista on Mestareiden liigassa tuominnut Ilkka Koho vuonna 1995.