Tommi Pikkaraisesta FC TPS:n uusi päävalmentaja

Jalkapallon Ykköseen valmistautuva TPS on solminut 1+1-vuotisen päävalmentajasopimuksen Tommi Pikkaraisen kanssa.

48-vuotias Pikkarainen on oman pelaajuransa jälkeen kouluttautunut valmentajaksi. Hän on hän on toiminut muun muassa apuvalmentajana Interin ja Jaron liigajoukkueissa, Jaron junioripäällikkönä sekä liigatasolla VPS:n päävalmentajana 2010–11. Sen jälkeen hän oli TPS:n juniorijalkapallon valmennuspäällikkö vuosina 2011–16.

– Olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta ja tuntuu siltä, että juuri nyt oli oikea hetki palata TPS:n palvelukseen. Tunnen entuudestaan erityisen hyvin Turun ja Varsinais-Suomen alueen pelaajat, joista edustusjoukkueen runko jälleen kootaan. TPS on tuttu seura minulle monen vuoden ajalta ja olen sitoutunut koko seuran tulevaisuuden tavoitteisiin, Pikkarainen vahvistaa TPS:n kotisivuilla.

Pikkarainen seuraa tehtävässään Mika Laurikaista, joka valmensi TPS:ää viimeiset viisi kautta. Päättyneen kauden TPS pelasi liigassa, mutta putosi kauden päätteeksi sarjaporrasta alemmas.

TPS rakentaa parhaillaan toimintastrategiaansa, johon liittyy olennaisena osana edustusjoukkueen paluu takaisin liigatasolle niin nopealla aikataululla kuin mahdollista. Pikkaraisen aikaisempi kokemus on linjassa TPS:n edustusjoukkueen kauden 2019 tavoitteisiin sekä koko seuran pitkän tähtäimen tavoitteisiin.

– Kartoitimme kahden viikon aikana useita eri valmentajaehdokkaita. Meidän yhteiset tavoitteemme Tommin kanssa kohtasivat nopeasti. Aloitamme joukkueen rakentamisen Ykkösen kaudelle 2019 välittömästi, FC TPS Turku Oy:n puheenjohtaja Jouko Peräaho painottaa.