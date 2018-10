Huuhkajat saa Viroon kaikkien aikojen vieraskannatuksen – "Annamme kannattajille hyvän illan Tallinnan keskustassa"

Harri Ahola

Kun Viro isännöi Huuhkajia huomenna Kansojen liigan kamppailussa Tallinnassa, tehdään ottelussa lopputuloksesta riippumatta suomalaista jalkapallohistoriaa. Luvassa on nimittäin kaikkien aikojen suurin suomalaiskannattajien kansanvaellus vierasotteluun.

Palloliitto on myynyt oman 2400 lipun kiintiönsä loppuun jo hyvissä ajoin, joten vieraskannattajille varattu pohjoiskatsomo on täysin sinivalkoinen. Lisäksi suomalaiset ovat ostaneet lippuja myös muihin katsomonosiin, jolloin kokonaismäärä ylittänee 3000 rajan.

– En usko, että on koskaan aikaisemmin ollut näin paljon. Meillä oli aikanaan Anfieldillä (Englantia vastaan) yli 2000 kannattajaa ja Amsterdamissa jossain samoilla korvilla, mutta kyllä tämä taitaa olla ennätys, A-maajoukkueen tiedotuspäällikkö Timo Walden totesi.

Ottelu pelataan Tallinnassa yli 14 000 katsojaa vetävällä Lillekülan stadionilla. Lähellekään loppuunmyyty ottelu ei kuitenkaan ole, sillä kehnosti alkaneen Kansojen liigan myöhäisillan kamppailu Suomea vastaan ei ole saanut virolaisia liikkeelle sankoin joukoin.

Yleisön osalta kotiedusta saakin todennäköisesti nauttia poikkeuksellisesti vierasjoukkue.

– On aivan loistavaa, että meillä on yli 3000 suomalaisfania paikalla. Olen ihan varma, että pelaajat tekevät kaikkensa, että me annamme kannattajille hyvän illan Tallinnan keskustassa, kapteeni Tim Sparv iloitsi.