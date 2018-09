Alexander Ring jättää maajoukkuepelit

MLS-seura New York City FC:ssä pelaava Alexander Ring lopettaa Suomen maajoukkueessa. Hän kertoi päätöksestään Instagram-tilillään.

Ring kertoo oppineensa kuuntelemaan kehoaan ja havainneensa, että maajoukkuematkat ovat liian raskaita.

– Olen päättänyt lopettaa maajoukkuepelit rakastamassani Suomen maajoukkueessa, hän kirjoittaa.

Hän kertoo, että päätös lopettamisesta on ollut erityisen vaikea.

27-vuotias Ring on pelannut 43 A-maaottelua. Maajoukkueen vakiomiehistöä hän on ollut vuodesta 2011 lähtien. Keskikentällä viihtyvä Ring on HJK:n kasvatti. Euroopassa hän on pelannut muun muassa Borussia Mönchengladbachissa ja Kaiserslauternissa.

Moni pelaaja on vuoden aikana kertonut jättävänsä pelit maajoukkueessa. Lopettamisestaan maajoukkueessa ovat kertoneet muun muassa runkopelaajat Niklas Moisander ja Perparim Hetemaj.