Tuto hankki NHL-puolustajan lainalle – pelaa turkulaisten riveissä jo tänään

Tuto liittyi niiden suomalaisseurojen joukkoon, jotka hankkivat NHL-seurojen sopimuspelaajia lainalle Pohjois-Amerikan epävarman tilanteen vuoksi. Turkulaisten riveihin liittyy puolustaja Tarmo Reunanen, joka on Tuton omia kasvatteja.

Reunanen pelasi Tutossa viimeksi kaudella 2016–17, jonka jälkeen hän on edustanut liigassa TPS:ää ja viimeiset kaudet Lukkoa. Kesällä 2019 puolustaja allekirjoitti kolmevuotisen tulokassopimuksen New York Rangersin kanssa, mutta pelasi viime kauden vielä Raumalla.

Nyt osoitteena on jälleen Tuto, jonka kanssa Reunasella on sopimus joulukuun puoliväliin saakka. Rangersilla on tosin oikeus kutsua 22-vuotias pakki takaisin jo sitä ennen, jos harjoitusleirit käynnistyvät.

– Tämän tason pelaajia ei ihan joka päivä nähdä Mestiksessä, ja nyt kyse on vieläpä omasta kasvatista. Tare tuo joukkueeseemme kiekollista huippuosaamista, Tuto-valmentaja Miikka Laaksonen totesi seuran tiedotteessa.

Reunanen nähdään Tuton paidassa jo tänään kotipelissä Kooveetä vastaan.