Tuto aloittaa kautensa jääkiekon Mestiksessä torstaina, kun joukkue kohtaa Kooveen vieraskaukalossa. Kotiavaus on vuorossa heti seuraavana päivänä turkulaisten isännöidessä nousijajoukkue Kiekko-Espoota.

Toisen kautensa Tuton päävalmentajana aloittava Antti Virtanen ei ole huolissaan, vaikka turkulaisjoukkueen kokoonpano on kokenut kesän aikana melkoisen muodonmuutoksen. Viime kauden kymmenestä parhaasta pistemiehestä jäljellä ovat enää monivuotiset luottopuolustajat Mikke Levo ja Jere Karlsson sekä hyökkääjät Juho Virtanen ja Juho Mäkelä.

Virtasen mukaan tulevalla kaudella seuran omille junioreille tullaan antamaan kunnon näytönpaikkoja edustusjoukkueen otteluissa, mutta täysin omien junioreiden ja viime kauden rungon varaan ei Tuton leirissä olla laskettu. Kesän aikana joukkueeseen on hankittu uusina pelaajina muun muassa Valtteri Ilomäki, Saku Salminen, Jesper Larinmaa, Olli Valtola, Waltteri Hopponen sekä Valtteri Niemi.

– Jos viime vuoteen vertaa, niin kyllähän meillä on ainakin paljon liikkuvampi joukkue. Tietysti sarjapelit sen sitten vasta näyttävät, mutta siltä tuntuu nyt, Virtanen toteaa.

Viimeisimpänä ja nimekkäimpänä hankintanaan Tuto julkaisi perjantaina Vaasan Sportista Turkuun palaavan puolustaja Kristian Tuohilammen sopimuksen. Uusien sopimusten lisäksi Tuto tekee yhteistyötä Liigassa pelaavan Tapparan kanssa. Tamperelaisjoukkueesta koko kauden turkulaisjoukkueen mukana on maalivahti alle 20-vuotiaiden maajoukkueen maalivahti Kari Piironen sekä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Matias Lehtonen.

– Tuohilampi on kyllä koko joukkueelle sellainen suunnannäyttäjä, että mitä vaatii ammattilaisurheilu. Varsinkin tuo puolustuspää on meillä sellainen tosi jämäkän oloinen, eikä pitäisi olla kyllä helppoa tulla meidän maalinedustalle, Tuto-valmentaja Miikka Laaksonen sanoo.

Virtasen ja Laaksosen lisäksi Tuton tämän kauden valmennusryhmän täydentävät viime kauden tapaan Jouni Virpiö ja fysiikkavalmentaja Harri Niemi. Uusina kasvoina valmennukseen ovat liittyneet maalivahtivalmentaja Kim Törnström sekä luisteluvalmentaja Tiia Hurme, jonka johdolla Tuton edustusjoukkue on harjoitellut kaksi tuntia viikossa pelkkää luistelua.

Virtanen haluaa Tuton olevan viime kautta aktiivisempi joukkue, joten luistelun merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Hurmeen luisteluvalmennuksen lisäksi Tuto on harjoitellut tähän kauteen lähdettäessä myös määrällisesti normaalia enemmän.

– Kuormaa on nyt viimeisen kahden viikon ajan vähennetty, jotta sarja-avauksessa olisi sitten lentokeli, Virtanen kertoo.

Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden johdosta Mestis on jaettu tälle kaudelle välisarjalohkoihin. Tuton kanssa samassa lohkossa pelaavat Kiekko-Vantaa ja Koovee sekä sarjanousijat Kiekko-Espoo ja Forssan Palloseura, jotka Tuto kohtaa kaikki runkosarjassa kahdeksan kertaa. Ensimmäisen kerran Kupittaan jäähallissa nähdään jonkun muun joukkueen vierailu tammikuussa SaPKon toimesta. Ottelurytmikin on tavallisesta kaudesta poikkeava, kun keskellä viikkoa pelattavia otteluita on normaalia vähemmän.

– Kun pelataan lyhyen ajan sisällä samoja vastustajia vastaan, niin sehän tuo sellaisen pudotuspelitunnelman. Ei tämä välttämättä pelkästään huono asia ole, Laaksonen pohtii.

Myös pelaajien kehittymisen kannalta uudenlaisella pelitahdilla saattaa olla päävalmentaja Virtasen mukaan pelkästään positiivinen vaikutus.

– Säästää paljon energiaa ja pystymme harjoittelemaan alkuviikolla enemmän, kun keskiviikkoisin ei juurikaan pelata. Meillä on ajatuksena, että kaksi tai kolme kertaa harjoittelemme alkuviikon aikana ihan kunnollista ja kehittävää treeniä.

Tuto sijoittui viime kauden Mestiksen runkosarjassa seitsemänneksi, joten edessä olisivat ilman keskeytystä olleet pudotuspelikarsinnat. Tällä kaudella joukkueen tavoitteena on Virtasen mukaan napata paikka kuuden parhaan joukosta ja matkalippu suoraan puolivälieriin. Pelkästään tuloksellisia tavoitteita Tutossa ei kuitenkaan ole asetettu, sillä tavoitteena on toimia myös ponnahduslautana suurempiin sarjoihin.

– Tavoitteena meillä on, että mahdollisimman moni pelaaja pelaisi uransa parasta jääkiekkoa ja sitä kautta mahdollisimman harva pelaisi meillä enää ensi kaudella, Virtanen kertoo samalla naurahtaen.