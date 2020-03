Nuorten Leijonien maalivahti Kanadan junioriliigasta Tutoon – "En malta odottaa, että pääsen takaisin Suomeen pelaamaan"

Nuorissa Leijonissa Suomea edustanut 18-vuotias maalivahti Kari Piiroinen liittyy Tuton vahvuuteen Tapparan yhteistyöpelaajana, turkulaisseura tiedottaa.

Piiroinen on HIFK:n kasvatti ja hän on torjunut kaksi edellistä kautta Kanadan OHL-junioriliigassa. Lisäksi hän on edustanut Suomea juniorimaajoukkueissa. Nuori maalivahti on tehnyt sopimuksen Tapparan kanssa, mutta pelaa yhteistyösopimuksella ensi kauden Tuto-paidassa. Piiroinen itse odottaa innolla tulevaa kautta ja ensimmäisiä miesten pelejään.

– Tosi hyvillä fiiliksillä lähden ensi kauteen. En malta odottaa, että pääsen takaisin Suomeen pelaamaan ja edustamaan Tutoa ja myös Tapparaa. Pääsen pelaamaan kovia pelejä molemmissa joukkueissa ja myös treenaamaan laadukkaasti, joten tämä auttaa kaikkia osapuolia. Todella hyvällä fiiliksillä olen tulossa Tutoon ja olen kuullut tutuilta seurasta paljon hyvää, Piiroinen sanoo seuran tiedotteessa.

Piiroinen näkee itsensä hyvin rauhallisena pelaajana, joka pyrkii torjumaan kaiken mahdollisimman yksinkertaisesti.

– Mutta tilanteen vaatiessa löytyy myös atleettisuutta.

Pelaaminen Kanadassa on ollut Piiroiselle opettavainen kokemus ja hänen mukaansa kehittyminen siellä tapahtui juuri pelien kautta. Erojakin nuori veskari huomasi verrattuna Suomen juniorisarjoihin.

– Kanadassa pääsi pelaamaan paljon pelejä ja niiden kautta sai kokemusta. Siellä keskityttiin oikeastaan peleihin, ei niinkään treeneihin. Peli oli siellä suoraviivaisempaa ja tuli paljon ylivoimahyökkäyksiä ja isolukemisia pelejä verrattuna Suomen junnusarjoihin.

Viime kausi meni Piiroiselta oman arvion mukaan hyvin, vaikka välillä oli kehityksen kannalta hieman tasaisempi kausi. Tosipelien lähestyessä hän kuitenkin koki olevansa hyvässä iskussa.

– Alkukausi oli jo aika hyvä, mutta loppua kohti meno ehkä vähän tasaantui. Muutama viime peli tuntui taas todella hyvältä ja olin valmis pleijareihin. Mutta tämä vallitseva tilanne valitettavasti lopetti ne lyhyeen.

Piiroisen kauteen mahtui myös U20-turnaus Leijona-paidassa. Se oli hieno kokemus nuorelle maalivahdille, kun hän pääsi torjumaan ikäluokan huippupelaajia vastaan.

– Tosi kiva kokemus. Oli paljon tuttuja naamoja ja oli kiva päästä pelaamaan hyviä pelaajia vastaan. Treeneissä oli tosi kova taso ja se vähän antoi ajatusta siitä, millaista on pelata näiden nuorten starojen kanssa.

Piiroisen tavoitteet ensi kaudelle ovat selkeät ja yksinkertaiset: hän haluaa aina voittaa seuraavan pelin. Myös tällä kaudella peruuntuneet pudotuspelit jäivät kaivelemaan sen verran, että maalivahti painottaa haluaan päästä torjumaan tosipeleihin.

– Hyvä välitavoite olisi päästä pleijareihin ja siitä suoraan taistelemaan kannusta.

Viime kauden tapaan Tuto ja Tappara jatkavat yhteistyötä myös kaudella 2020–2021. Tuton toimitusjohtaja Dani Aavinen näkee, että seurojen yhteistyö on toiminut hyvin ja hyödyntänyt kaikkia osapuolia.

– Päättyneellä kaudella oli Tapparan kanssa yhteistyötä, jossa lainapelaajien paikat oli merkitty Tapparan pelaajille. Viime syksynä käytiin jo keskusteluja, että jatketaan yhteistyötä ja mahdollisesti vähän laajennettaisiin ja tiivistettäisiin sitä vielä entisestään. Yhteistyö on sujunut hyvin ja seurat ovat olleet viikoittain yhteyksissä siitä, miten pelaajat milloinkin liikkuu. Ensi kaudella on tarkoitus, että lainapelaajia tulee Tapparasta edelleen, mutta sitten on myös tällaisia projektipelaajia, jotka olemme yhdessä rekrytoineet. Nämä pelaajat eivät aivan vielä ole valmiita Liigaan Tapparan rosteriin, mutta ovat Tutolle välittömästi vahvistuksia. Ajatuksena on, että vuosi Mestiksessä isossa roolissa valmistaisi näitä pelaajia, jotta vuoden päästä he olisivat valmiita pelaamaan Liigassa.