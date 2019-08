Tuto pestasi viisi pelaajaa ja vahvisti valmennustaan

Mestiksessä pelaava Tuto julkaisi tiistaina viisi uutta pelaajasopimusta.

Joukkueen hyökkäyksessä uusia nimiä ovat Erik Embrich, 22, Jonne Jantunen, 23, Joel Janatuinen, 24, ja Aleksi Poikola, 23. Puolustusta vahvistaa jo viime keväänä TPS:stä lainalla ollut Nuutti Viitasalo, 20, jonka lainasopimus jatkuu toistaiseksi.

Tuton urheilutoimenjohtaja Elmo Aittola odottaa paljon uusilta pelaajilta.

– Embrich on pelannut yhden KHL-ottelunkin Jokereissa, ja hänellä on kaikki edellytykset ottaa iso vastuunkantajan rooli joukkueessa. Pelicansin liigajoukkueessakin pelanneella Jantusella puolestaan on kaikki huippupelaajan elementit olemassa. Häneltä löytyy liikettä, pelisilmää, taitoa ja tyyliä, mutta fysiikan puolella on vielä hommia tehtävänä, Aittola pohtii.

– Poikola on ennen kaikkea asennejätkä. Hän on erinomainen luistelija ja sopiva santapaperijätkä. Poikola menee miljoonaa läpi koko kaukalon ja tuo kilpailua joukkueeseemme, Aittola luonnehtii viimeiset pari kautta RoKin riveissä pelannutta Poikolaa.

Espoolaislähtöisellä Janatuisella ei ole kokemusta miesten peleistä Suomen liigoissa, sillä hän on pelannut viimeiset viisi vuotta Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa.

Myös Tuton valmennustiimiä täydennettiin. Jouni Virpiö täydentää Antti Virtasen ja Miikka Laaksosen valmennustiimin. Petteri Oiva vastaa puolestaan maalivahtien valmennuksesta ja Harri Niemi fysiikkavalmennuksesta.