Kurtis McLean vahvistaa Tutoa ainakin muutaman pelin ajan

Mestistä pelaava turkulainen Tuto saa riveihinsä Kurtis McLeanin ainakin muutaman ottelun ajaksi. 37-vuotias hyökkääjä on pelannut urallaan useissa huippusarjoissa NHL:stä alkaen.

McLean pelaa Tutossa ensimmäisen ottelunsa jo tänään vieraspelissä Kooveeta vastaan, mikäli siirtokuviot saadaan kuntoon.

– Aloite Kurtisin pelaamiselle tuli mieheltä itseltään maanantai-iltana. Siirtoprosessi käynnistettiin välittömästi, mutta tarvittavissa paperitöissä menee aikansa ja emme voi olla täysin varmoja pelaako McLean vielä Tampereella, Tuton urheilutoimenjohtaja Elmo Aittola kommentoi sopimusta.

– Tällä erää on sovittu kahdesta seuraavasta pelistä, ja maaottelutauon jälkeen katsotaan missä mennään,

Kotikaukalossa McLean nähdään ensimmäisen kerran perjantaina, kun turkulaiset kohtaavat RoKin Kupittaalla.

Oikealta laukova keskushyökkääjä on Suomessa pelannut aiemmin Rauman Lukossa, jossa hän kaudella 2010–11 nakutteli tehoja lähes pisteen per peli viimeistelemällä 60 runkosarjaottelussa kaikkiaan 55 pistettä. Yhteensä McLeanillä on 102 runkosarjaottelua (34+64=98) sekä 17 pudotuspeliä (6+6=11) Liigassa.

Edeltävät kaksi kautta McLean kiekkoili itävaltalaisen Graz 99ersin riveissä EBEL-liigassa.

Loukkaantumisista kärsivän Tuton vahvuuteen liittyy myös puolustaja Eetu Salmela. Salmela saapuu HC Indians Kaarinasta kahden ottelun ajaksi.

– Salmela on ollut "Inkkareitten" paras pakki alkukaudella. Indiansin päävalmentaja Miikka Laaksonen suositteli, että meidän tilanteessa Salmela voisi olla sopiva palanen. Eetu Salmela on mukana kaksi ottelua ja myös hänen osaltaan päätös jatkosta katsotaan maaottelutauon jälkeen, Aittola jatkaa.

