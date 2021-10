Korpikoski palaa TPS:n treenivahvuuteen keskiviikkona – TPS aloitti selvityksen työpaikkasyrjinnän syytöksistä

TPS-hyökkääjä Lauri Korpikosken kesäkuussa alkanut sairausloma päättyi sunnuntaina ja hän palaa TPS:n mukaan joukkueen vahvuuteen keskiviikkona, kun joukkue palaa Ruotsista alkulohkon viimeisen CHL-ottelunsa jälkeen.

Korpikoski ei ole pelannut viime marraskuun jälkeen, jolloin hän loukkaantui. Korpikosken lonkka operoitiin tämän vuoden tammikuussa ja hän aloitti jääharjoittelun huhtikuussa. Viime kauden saldoksi 35-vuotiaalla hyökkääjällä jäi 18 ottelua, joissa hän teki 4+13 tehopistettä.

TPS:n ja Korpikosken välien on huhuttu olleen tulehtuneet. TPS tiedotti paljon spekulaatioita herättäneestä tilanteesta tiistaina.

– Korpikoskea ei ole suljettu pois joukkueen toiminnasta seuran toimesta. Hän on ollut sairauslomalla, mihin hakeudutaan työntekijän toimesta ja päädytään lääkärin määräyksestä. Seura ei ole myöskään esittänyt Korpikoskelle sopimuksen purkamista. Hän on koko ajan ollut tervetullut joukkueeseen, kuten olemme jo aiemmissa yhteyksissä todenneet, TPS kommentoi tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Seuraa kohtaan on julkisuudessa esitetty syytöksiä työpaikkasyrjinnästä, ja olemme luonnollisesti ottaneet nämä erittäin vakavasti. Tästä syystä olemme tehneet asiasta perusteellisen selvityksen käyttäen apuna ulkopuolista asiantuntijaa, joka on ollut noin 20 vuotta jäsenenä urheilun oikeusturvalautakunnassa ja välimiestuomarina CAS:ssa (Court of Arbitration for Sport, Sveitsi).

– Selvityksen yhteydessä olemme kuulleet entistä ja nykyistä valmennusta, pelaajia sekä muita asianosaisia. Esiin ei tullut mitään sellaista, mikä tukisi esitettyjä syytöksiä työpaikkasyrjinnästä.