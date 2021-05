TPS:n Juuso Pärssinen solmi NHL-sopimuksen

F Juuso Parssinen #Preds

3 year ELC

$850,833 cap hit / $925,000 AAV



2021-22: $750.0k Base + $92.5k SB + $82.5k GP

2022-23: $750.0k Base + $92.5k SB + $82.5k GP

2022-23: $775.0k Base + $92.5k SB + $57.5k GP



Parssinen was drafted 210th overall in 2019.https://t.co/JhSVgnSqYD