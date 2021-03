Helsinki

Pahentunut koronavirustilanne pakottaa jääkiekon Liigan turvautumaan poikkeussääntöihin. Liiga tiedotti maanantaina alkuillasta, että joukkueiden sijoitukset sarjataulukossa määräytyvät loppukauden osalta ensisijaisesti pistekeskiarvon perusteella. Liigahallitus vahvisti poikkeussääntöjen käyttöönoton.

Liigahallitus totesi, ettei Liigalla ole enää mahdollisuutta siirtää viranomaisten karanteenimääräysten johdosta peruuntuneita runkosarjan otteluita myöhäisempään ajankohtaan.

Näin ollen runkosarjassa viranomaisten karanteenimääräysten vuoksi pelaamatta jäävät ottelut perutaan kokonaan. Runkosarjan viimeinen kierros pelataan 13. huhtikuuta.

Maanantaina aamupäivällä tuli tietoon, että HIFK:n joukkue taustahenkilöineen on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi. HIFK:n joukkueen jäsenellä todettiin sunnuntaina koronavirustartunta.

"Terveyden kanssa ei leikitä"

HIFK:n lauantaina kohdannut SaiPa on myös asetettu karanteeniin, ja joukkueen toiminta on keskeytetty. Perjantaina HIFK:ta vastaan pelannut KooKoo puolestaan on asettunut omaehtoiseen karanteeniin ja odottaa lisätietoja tartuntatautiviranomaisilta.

HIFK:lla ja SaiPalla olisi ollut ohjelmassa seitsemän peliä kummallakin tämän ja ensi viikon aikana, samoin myös KooKoolla.

– Meillä on askelmerkit, joiden mukaan edetään. Matka jatkuu kohti Kanada-maljaa, mutta totta kai terveys otetaan huomioon, sen kanssa ei leikitä, Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä sanoi.

Yle kertoi lauantaina, että pudotuspelit aiotaan pelata läpi tavallista lyhyemmillä ottelusarjoilla, mutta lopullista päätöstä asiasta ei ole tehty. Ylen tietojen mukaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella käytettäisiin tuttua mallia jääkiekon Mestarien liigasta, jossa kahden ottelun yhteispisteet ratkaisevat jatkoon menevän joukkueen.

Siitä eteenpäin pudotuspelejä jatkettaisiin paras viidestä -systeemillä, eli jatkopaikka ja mestaruus vaatisivat kolme voittoa.