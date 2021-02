Katso kuvat vuosien varrelta – Kultaranne Nurminen nostaa ketjun Nurminen, Rintanen, Kallio uransa parhaaksi: "Olimme ehkä vähän aikaamme edellä"

Mitä kuuluu

Kai Nurminen innostuu edelleen silmin nähden, kun puhe kääntyy TPS:n 1990-luvun lopun ykkösketjuun.

– Se ketju oli aika lailla paras, missä koskaan pelasin, hän sanoo.

Ja Nurminen sentään pelasi pitkän ja komean uran: 12 kautta SM-liigaa – joista 11 TPS:ssa – kaksi kautta NHL:ää, kaksi Ruotsin Elitserieniä, yksi kausi Sveitsissä...

Silti "Kultaranteena" tunnettu Nurminen muistelee edelleen suurimmalla lämmöllä TPS:n viime vuosituhannen lopun superketjua, jonka joukkueen silloinen päävalmentaja Hannu Jortikkakin on usein maininnut SM-liigan kaikkien aikojen parhaana koostumuksena.

Jos joku ei kyseistä ketjua muista, kerrottakoon, että siinä pelasivat TPS:n mestaruuskaudella 1999–2000 herrat Kai Nurminen, Kimmo Rintanen ja Tomi Kallio.

– Mietimme todella paljon kuvioita ja puhuimme niistä paljon. Olimme ehkä vähän aikaamme edellä siinä mielessä, että olimme kaikki hyvin erilaisia pelaajia. Pelasimme välillä pelisysteemin vastaisestikin ja teimme maaleja monen mielestä varmaan "väärällä tavalla", Nurminen muistelee.

– Rintsi oli meistä taitavin pelaaja ja halusimme, että kiekko on hänellä, kun lähdimme ylittämään keskialuetta. Hän sitten päätti, miten edetään; käytetäänkö Tompan nopeutta vai päätetäänkö hyökkäys minun laukaukseeni.

– Yritimme lisäksi saada Kiprun (Marko Kiprusoff) puolustuksesta aina mukaan tukemaan hyökkäystä. Hänen oli hyvä nousta mukaan, kun Lesi (Mika Lehtinen) ei monta kertaa kaudessa noussut yli sinisen ja oli aina siellä viimeisenä lukkona. Ja olihan siellä sitten vielä kaikkein viimeisin lukko, nuori Antsa (Antero Niittymäki), jonka taakse kiekkoa oli melkein mahdoton pistää.

Kyseisen kauden jälkeen TPS oli jälleen mestari ja Nurminen maali- ja pistepörssin voittaja sekä SM-liigan paras pelaaja. Nurminen korostaa kuitenkin joukkueen jokaisen pelaajan merkitystä matkalla mestaruuteen.

– Kun nuorena poikana menin ensimmäisen kerran TPS:n miesten koppiin, minua jännitti aika paljon. Jouduin vielä istumaan kahden konkarin, Jouko Narvanmaan ja Reijo Mikkolaisen, väliin. Mikkolainen katso minua ja sanoi: "Älä poika jännitä, me voitamme mestaruuden. Katso nyt ympärillesi. Tämä joukkue ei häviä kenellekään neljää kertaa", Nurminen nauraa.

Kari Makkonen Kai Nurminen pelasi TPS:ssä yhteensä 11 kautta.

– Vähän samanlainen olo oli siinä vuosituhannen lopun Tepsissä. Tuntui, että ei meitä kukaan voi voittaa. Olimme monta kertaa maalin, pari tappiolla, mutta silti tunsimme aina, että nousemme vielä. Teimme 54 ottelun runkosarjassa 232 maalia, mihin kukaan ei ole tainnut sen jälkeen pystyä.

– Neloskentässäkin oli jätkiä, jotka tekivät 10–15 maalia – ja ennen kaikkea uhrautuivat joukkueen eteen. Kun ne kiekon eteen munasillaan hyppineet (Marco) Tuokot ja (Mikko) Rauteet tulivat hakattuina ja puolikuolleina vaihtoaitioon ja katsoivat meitä ykkösketjulaisia sen näköisinä, että "tehkää nyt perkele ylivoimalla maali", eihän siinä muuta voinut kuin tehdä sen maalin.

Veikko Wahlroos TPS:n kultaranne Kai Nurminen sai onnitteluhalauksen sukunimikaimaltaan Pasi Nurmiselta, joka Jokereiden maalissa teki parhaansa,mutta joutui tyytymään hopeaan kauden 1999-2000 päätteeksi.

Jonny Holmén Kai Nurminen juhlii finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa huhtikuussa 2000. Kausi päättyi TPS:n mestaruuteen.

Kai Nurminen vieraili RuokaExtra -ohjelmassa vuonna 2006. Keskustelunaiheina oli niin kiekkoa kuin kokkailuakin. Kai Nurminen vieraili RuokaExtra -ohjelmassa vuonna 2006. Keskustelunaiheina oli niin kiekkoa kuin kokkailuakin.

Nurminen pelasi viimeisen liigakautensa 2007–08 HPK:ssa, opiskeli pelaamisen ohella ja siirtyi sen jälkeen liikenneopettajaksi. Jääkiekon parissa hänet on kuitenkin pitänyt tiiviisti alumnitoiminta. SM-liiga Alumni tekee arvokasta työtä sekä nykyisten että entisten pelaajien keskuudessa, ja Nurminen on järjestön varapuheenjohtaja.

– Saimme vuonna 2015 aikaan uudistuksen siinä, että pelaajat pystyvät nyt opiskelemaan paremmin peliuran ohessa. Viime vuodet olemme kehittäneet päihdehuoltoa ja seuraavaksi yritämme parantaa myös mielenterveystyötä. Uutena juttuna olemme myös aloittamassa naisille omaa alumnitoimintaansa, Nurminen kertoo.

– Samalla yritämme saada seurat entistä enemmän ymmärtämään historian arvon ja antamaan rispektiä entisillä pelaajilleen. Välillä se on haastavaa, kun seurajohtaja saattaa sanoa päin naamaa, että ei heitä historia kiinnosta, vaan nykyhetki, Nurminen sanoo.

Jonny Holmén Kai Nurminen nähtii kaudella 2007-08 Turkuhallissa vierasjoukkueen väreissä. Kuvassa HPKta edustanut Kai Nurminen yhdessä Veli-Pekka Laitisen kanssa.

– Olisi hienoa, jos joskus vielä saisimme Suomeenkin luotua samanlaisen kulttuurin kuin NHL:ssä, missä seuran entisiä pelaajia aidosti kunnioitetaan. Siihen meillä on vielä pitkä matka.

Jääkiekkoa Nurminen seuraa edelleen tiiviisti myös penkkiurheilijana.

– Seuraan erityisesti entisten seurojeni TPS:n ja HPK:n pelejä todella tarkasti sekä Liigan että A-junnujen osalta. Ja NHL:ää tietysti.

Natalia Kopkina Kesäisin Kai Nurminen harjoitteli mielellään kesäisin omissa oloissaan, jotta aikaa jäi myös perheelle.

Juha Paju Kai Nurminen on nykyisin vahvasti mukana entisten pelaajien alumni-toiminnassa. Jäälläkin hänet on nähty mm. vuonna 2015 yhdessä Kari Jalosen (vas.), Jukka Porvarin ja Mika Alatalon kanssa.

– Peli on muuttunut jonkin verran omien aikojeni jälkeen. Vauhtia on tullut lisää ehkä jo vähän liikaakin. Ja kun aina puhutaan reagointipelistä, sitä on vähän vaikea nähdä.

– Oma oivaltaminen on mielestäni vähentynyt todella paljon. Tuntuu, että jos valmentaja piirtää taululle luistelulinjan viivan, sitä sitten painetaan orjallisesti menemään miettimättä vaihtoehtoja. En kuitenkaan usko, että yksikään valmentaja on sanonut, että et saa kusettaa jokaista vastustajaa ja pistää kiekkoa pussiin. Mutta ei tällaisia juttuja voi videoilta opetella.

Jane Iltanen Kai Nurminen toimii nykyisin liikenneopettajana.

