Rasmus Tirrosen lainasopimus Ässien kanssa jatkuu

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa jääkiekkoliigan Porin Ässien riveissä marraskuun loppuun asti.

Tirronen siirtyi Ässien vahvuuteen 28. lokakuuta.

Asiasta tiedottaneen TPS:n mukaan sopimus päättyi marraskuun 18. päivä ja uudessa sopimuspäivityksessä lainaa jatkettiin kahdella viikolla.

Leikkausta vaatineesta vammastaan toipunut Tirronen hakee Ässistä pelituntumaa tauon jälkeen. Alku on ollut vaikea, sillä kolmesta ottelusta on tullut yhtä monta tappiota. Lukkoa vastaan Tirronen vaihdettiin pois kentältä neljän peliminuutin jälkeen. Tirrosen kauden torjuntaprosentti on 86,11.