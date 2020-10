Jääkiekko-TPS jatkosopimukseen hyökkääjänsä kanssa – "Olemme vasta matkan alussa"

Hyökkääjä Topias Haapanen jatkaa jääkiekkoliigan Turun Palloseurassa myös ensi kaudella, seura tiedotti. TPS käytti maanantaina Haapasen sopimuksessa olleen optiovuoden kauden 2021–2022 osalta.

22-vuotias Haapanen pelaa ensimmäistä kauttaan TPS-paidassa.

– Tuntuu ihan älyttömän hyvältä jatkaa TPS:ssä. Meillä on käynnistynyt uusi juttu ja projekti, jota on hienoa päästä viemään eteenpäin. Olemme vasta matkan alussa, mutta suunta tulevaisuuteen on oikea, iloitsee Haapanen seuran tiedotteessa.