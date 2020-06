Venäläinen voimahyökkääjä vahvistaa TPS:aa – "Hänessä on potentiaalia kasvaa NHL-pelaajaksi

Jääkiekkoliigan TPS tiedotti perjantaina kotisivuillaan hankkineensa 185-senttisen ja 83-kiloisen laitahyökkääjä Timur Ibragimovin. 19-vuotias Venäläinen siirtyy Turkuun NHL-seura San Jose Sharksin riveistä tulevan kauden kattavalla lainasopimuksella.

– Ensinäkin olen todella iloinen, että pääsen pelaamaan Turun Palloseuraan tulevaksi kaudeksi. Tiedän mitä seurassa on rakentumassa ja haluan päästä siihen työhön kiinni mahdollisimman nopeasti, Ibragimov kertoo TPS:n kotisivuilla.

– Pelaajaprofiililtani miellän itseni voimahyökkääjäksi, jolta löytyy myös nopeutta ja työmoraalia ajaa vastustajan maalille, hän jatkaa

Nuori hyökkääjä on pelannut tähän asti urallaan Venäjällä VHL- ja MHL-liigaa. Viime kaudella Ibragimov teki VHL-liigassa SKA-Neva St. Petersburgin riveissä 35 ottelussa 13 tehopistettä ja vastaavasti MHL:ssä samassa seurassa seitsemässä ottelussa seitsemän tehopistettä.

– On hienoa, että yhteistyömme San Jose Sharksin kanssa tuotti jälleen hyvää tulosta meidän ensi kauden joukkueen rakentamisen näkökulmasta. Saamme Ibragimovista joukkueeseen tavoitteellisen nuoren jääkiekkoilijan, jonka ominaisuuksista on varmasti hyötyä meille. Hänessä on potentiaalia kasvaa NHL-pelaajaksi, joten siinäkin mielessä hän on mielenkiintoinen seurattava tulevalla kaudella, analysoi TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio tuoretta sopimusta.