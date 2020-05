TPS hankki maalivahdin KHL:stä – "Kovia lukuja mihin tahansa sarjaan"

Jussi Leppäsyrjä

TPS hankki maanantaina KHL:stä uuden maalivahdin liigajoukkueeseensa vuoden mittaisella sopimuksella. 25-vuotias Andrei Karejev on pelannut viimeiset kolme kautta Salavat Julaev Ufassa Juha Metsolan kakkosmaalivahtina. Moskovan Spartakin kasvatti on pelannut KHL:ää myös Metallurg Novokuznetskissa.

Viime kaudella Karejev pelasi Ufassa 18 ottelua torjuntaprosentilla 91,8. Sitä edellisellä kaudella pelejä kertyi 17 torjuntaprosentilla 92,6.

– Kovia lukuja mihin tahansa sarjaan. Karejev on osoittanut olevansa hyvä maalivahti ja maalivahtivalmentajamme Ari Moisanen oli innoissaan, kun kuuli meidän saavan tämän luokan pelaajan joukkueeseen, TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio kertoi.

– Karejev haluaa ottaa seuraavan askeleen urallaan ja juuri sellaisia pelaajia me olemme hakeneet. Hän oli jumiutunut Ufassa Metsolan kakkoseksi ja haluaa nyt eteenpäin.

TPS:n lähtökohtainen ykkösmaalivahti on ollut Rasmus Tirronen. Karejevin tulo lisää maalivahtien kilpailua pelipaikasta.

– Saamme aikaan hyvän kilpailutilanteen. Halusimme lisäksi varmistaa, että maalivahtipelimme on kovaa tasoa heti kauden alusta, Kallio sanoi.

183-senttinen ja 73-kiloinen Karejev on pelannut urallaan kaikkiaan 141 KHL-ottelua.

– Kyseessä on teknisesti erittäin osaava maalivahti, joka on pelannut jo kauan KHL:ssä. Odotusarvo on varmasti iso niin pelaajalla kuin seurallakin, TPS:n maalivahtivalmentaja Moisanen sanoi seuran tiedotteessa

– Halusimme rutinoituneen maalivahdin maalivahtiosastollemme. Samalla saamme myös Rasmus Tirroselle aikaa ja rauhaa jatkaa hyvin edennyttä kuntoutusprosessiaan.

Lue myös: TPS:n uusi maalivahtivalmentaja palaa Suomeen Venäjän paineista – ei tunne vielä ketään tulevista valmennettavistaan