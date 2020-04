Lukko hankki järkälemäisen slovakilaiturin – "Uskon, että tulee pelaamaan vieläkin isommissa liigoissa"

24-vuotias miltei kaksimetrinen ja satakiloinen slovakialaishyökkääjä Pavol Skalicky siirtyy Tshekin pääsarjasta Rauman Lukkoon, seura tiedottaa. Oikea käsi alhaalla laukovan Skalickyn sopimus on vuoden mittainen.

Viime kaudella laitahyökkääjä Skalicky teki Tshekin pääsarjassa MK Mlada Boleslav-joukkueessa 51 ottelussa 45 pistettä tehopörssin näyttäessä lukemaa +25.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt on vakuuttunut, että Skalickyn tulevaisuus on isommissa kaukaloissa.

– Iso ja hemmetin vahva pelaaja. Iso järkäle, mutta liikkuu oikein hyvin kokoisekseen. Terävät ensimmäiset potkut ja vauhtiin päästessään menee kovaa. Ahnas pelaaja, joka hakeutuu tilanteisiin pelaten aktiivista lätkää, mikä sopii meille, Sahlstedt sanoo seuran tiedotteessa.

– Vuosi vuodelta on kehittynyt ja takonut kovempia pistepörssilukemia. Viime kaudella oli Tsekin liigan kärkeä niin piste- kuin tehopörssissä ollen ihan ylivoimainen joukkueessa jossa pelasi. Pelaajan arvo ei ole pelkästään pisteissä, vaan Skalicky pelaa kovaa, taklaa ja on aktiivinen.

Sahlstedt odottaa Skalickysta pelaajaa ratkaisurooleihin.

– Tulee olemaan iso pelaaja meille ensi kaudella. Mulla on sellainen kutina, että tässä on sellainen pelaaja, joka tulee vielä kehittymään entisestään. Hän halusi kovempaan liigaan ja me tietysti toivomme, että hän tekee parhaansa seuran eteen. Varmasti tulee tekemäänkin ja uskotaan, että pelaajan rajat eivät ole Suomen liigassa. Uskon, että tulee pelaamaan vieläkin isommissa liigoissa, Sahlstedt päättää.