TPS kiinnitti Juhani Jasun ja viisi muuta uutta pelaajaa

Ensi syksyn kiekkokauteen tähtäävä TPS julkisti perjantaina ensimmäiset kuusi uutta pelaajasopimusta.

TPS-hyökkäykseen vahvistusta tuo kaksinkertainen Suomen mestari ja yli 700 Liiga-pelin Juhani Jasu. 32-vuotiaan keskushyökkääjän sopimus on kaksivuotinen. 184-senttinen ja 88-kiloinen Jasu siirtyy Turkuun Tapparasta.

– Jasu on älykäs ja luotettava sentteri, joka tuo mukanaan kokemusta ja voittamisen kulttuuria. Hänen arvonsa tulee esiin niin otteluiden ratkaisuhetkillä, erikoistilanteissa sekä aloituksissa, TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio kehuu seuran tiedotteessa.

Maalivahtiosasto täydentyy TPS:n A-nuorista siirtyvällä Eetu Anttilalla, 20. Anttila on kuulunut edellisen kolmen kauden ajan A-nuorten kantaviin voimiin. Hänen sopimuksensa miesten edustusjoukkueen kanssa on kaksivuotinen.

– Eetu on oma kasvattimme, jonka kehitys on ollut huimaa seurattavaa. Viime kaudella hän oli mielestäni A-nuorten sarjan paras maalivahti. Isokokoisena ja erittäin liikkuvana maalivahtina hän tuo meille lisää kilpailutilannetta maalivahtiosastolle, taustoittaa Kallio.

Puolustukseen uusina kasvoina saapuvat kahden vuoden sopimuksilla 18-vuotias turkulainen Ruben Rafkin sekä 19-vuotias tamperelainen Elias Laitamäki.

Rafkin palaa kotikaupunkiinsa Kanadan junioriliigasta Windsor Spitfiren joukkueesta. Rafkinilla on kokemusta Suomen alle 17- ja 18-vuotiaiden maajoukkueista. Hänelle povataan myös NHL-varausta tulevan kesän varaustilaisuudessa.

– Ruben on molempiin suuntiin vahvasti pelaava puolustaja. Hänen ehdottomiin vahvuuksiin kuuluvat periksi antamaton luonne, vahva luistelu sekä hyvä laukaus. Hänellä on kova halu kehittyä ja edetä urallaan. Me uskomme, että hän kehittyy TPS:n paidassa seuraavalle tasolle, Kallio analysoi.

Laitamäki siirtyy TPS-paitaan Tampereen Ilveksestä. Viime kaudella Laitamäki pelasi Ilveksen lisäksi Mestistä Kooveen paidassa. Hän kuului myös Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen alakerran takuumiehiin.

Lisäksi TPS täyentyy 21-vuotiaalla Topias Haapasella. Vasen laitahyökkääjä siirtyy TPS:ään Tampereen Ilveksestä. Haapasen sopimus on vuoden mittainen ja se sisältää option kaudesta 2021–22.

185-senttinen ja 84-kiloinen Haapanen pelasi viime kaudella Ilveksen paidassa 21 ottelua sekä Porin Ässien riveissä 24 ottelua.

Viime kaudella TPS:n Liiga-joukkueessa sekä alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa debytoinut Eetu Liukas, 17, on puolestaan solminut kasvattajaseuransa kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen.

Kallion mukaan lisää sopimusuutisia on odotettavissa lähitulevaisuudessa.

– Me olemme aktiivisia pelaajamarkkinoilla. Se on aivan selvä asia, Kallio painottaa.