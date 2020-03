TPS:aa ja Lukkoa kipparoinut työmyyrä lopettaa – "Aikuisten ihmisten hiekkalaatikko, mutta täysin korvaamaton kokemus"

View this post on Instagram

Tähän päättyy paljon hyvää, paljon kaunista. Enemmän kuin jonkun loppu, tuntuu että tämä on jonkun uuden alku. Hieno matka, on aika kiittää kanssamatkustajia. Kiitos jokaiselle pelikaverille, suurin tyydytys minkä minä olen kokenut, on ollut teidän kanssa kokea voitot ja tappiot, hyvät ja huonot päivät. Illat kun tuntee itsensä jääkiekon takia huonoksi ihmiseksi, illat kun tuntee omistavansa maailman samasta syystä. Aikuisten ihmisten hiekkalaatikko, mutta täysin korvaamaton kokemus. Kiitos kaikki valmentajat, hierojat, lääkärit, fysiot, joukkueenjohtajat, bussikuskit ja toimiston väki. Loputon arvostus jokaista huoltajaa kohtaan, olette suurimpia seuraikoneita. Suurin saavutus 27 vuoden kiekkoilun jälkeen on jokainen ystävä, jonka olen saanut. Kiitos @salontimppa 👊🏼 Kiitos isä ja äiti. Tiedätte kyllä. Suurimmat kiitokset kotiin vaimolle. Olen saanut leikkiä ammattiurheilijaa ja perheen isää yhtä aikaa. Ikuisesti kiitollinen mahdollisuudesta elää kahta unelmaa täysillä samaan aikaan. Oisin mä tyytynyt vähempäänkin, kun tiedän kuinka paljon sain.