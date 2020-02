TPS kahden vuoden jatkosopimukseen huippulupauksen kanssa – "Kyseessä on uusin timantti"

Turun Palloseura ja 17-vuotias puolustaja Eemil Viro ovat allekirjoittaneet kahden vuoden jatkosopimuksen, seura tiedottaa. Uusi sopimus kattaa kaudet 2020–2021 ja 2021–2022.

Kuluvalla kaudella läpimurron TPS:n liigajoukkueeseen tehnyttä Viroa pidetään yhtenä ikäluokkansa suurimmista suomalaisista puolustajalupauksista. Viro on varauskelpoinen myös tulevan kesän NHL:n varaustilaisuudessa.

– Eemil on ikäluokkansa ehdottomia huippupelaajia. Kyseessä on uusin timantti Liiga-joukkueeseen TPS:n omalta junioripolulta, joka on jo 17-vuotiaana ottanut paikan edustusjoukkueesta, sanoo TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio seuran tiedotteessa.

– Eemilillä on kaikki ne ominaisuudet, joita tämän päivän huippupuolustajilta vaaditaan niin kaukalon hyökkäys- kuin puolustussuuntaankin, jatkaa Kallio.

Tällä kaudella 25 Liiga-ottelua pelannut Viro jatkaa kehittymistään TPS:ssä tyytyväisin mielin.

– Kyllä tämä tosi hienolta tuntuu. Sopimus oli seuran ja itseni puolesta yhteinen tavoite ja siihen olemme nyt päässeet, kertoo Viro.

– Haluan olla rakentamassa TPS:n tulevaisuutta ja odotan erittäin suurella innolla uusia haasteita. Sitä ennen on kuitenkin tärkeä saada tästä kaudesta kaikki mahdollinen irti, painottaa Viro.