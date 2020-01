Koronaviruksen leviämistä ehkäistään jo jääkiekkoliigassakin – nyrkkitervehdykset kättelyiden tilalle

Joonas Jussila

Jääkiekon Liiga luopuu kaikista otteluseremonioihin kuuluvista kättelyistä toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä. Päätöksen avulla pyritään ehkäisemään koronaviruksen mahdollista leviämistä. Pelaajat tekevät kättelyn sijaan ottelun päättymisen jälkeen nyrkkitervehdyksen hanskat kädessä. Kaikki muut ottelutapahtumaan liittyvät seremoniat tehdään normaalisti.

Liiga tiedotti päätöksestä nettisivuillaan perjantaina. Paluusta normaaliin käytäntöön tiedotetaan erikseen.

Suomessa on toistaiseksi vahvistettu yksi koronavirustartunta, joka todettiin keskiviikkona Kiinasta saapuneella matkailijalla. Potilasta hoidetaan Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä ja hänen vointinsa on tiedotteen mukaan hyvä. Maailmanlaajuisesti virus on levinnyt 23 maahan, ja siihen on vahvistettu kuolleen Kiinassa 213 ihmistä. Kaikkiaan Kiinassa on todettu lähes 10 000 tartuntaa.