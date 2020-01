Henrik Larsson jatkaa TPS:n puolustuksessa myös ensi kaudella

TPS ja ruotsalaispuolustaja Henrik Larsson ovat kirjoittaneet kautta 2020–2021 koskevan jatkosopimuksen.

25-vuotias Larsson saapui Turkuun kuluvaksi kaudeksi ja on ottanut paikkansa TPS-puolustuksessa. Larsson on tähän mennessä leiponut kasaan 43 runkosarjaottelussa tehopisteet 3+28=31. Kyseisellä saldolla ruotsalaistaituri on koko Liigan kolmanneksi tehokkain puolustaja.

– Olemme erittäin iloisia, että Larsson jatkaa meillä. Hän on pelannut tähän asti erittäin vahvan runkosarjan, ja hänen kiekollinen osaamisensa on aivan Liigan kärkeä, painottaa TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio.

Larssonin mukaan jatkosopimus oli koko ajan hänen toiveissaan.

– Tätä sopimusta ei tarvinnut kauan miettiä, sillä totta kai halusin jatkaa Turussa. Olen nauttinut ajastani sekä haasteesta. Tämä ruotsalaispelaaja on todella onnellinen tällä hetkellä, myhäilee Larsson.