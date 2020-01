Markus Nurmi solmi jatkon TPS:n kanssa – "Haluan olla myös isossa roolissa palauttamassa TPS:ää menestyksen tielle"

Jussi Leppäsyrjä

TPS teki keskiviikkona kahden vuoden jatkosopimuksen laitahyökkääjä Markus Nurmen kanssa. Nurmi on seuran oma kasvatti ja Ottawa Senatorsin NHL-varaus.

– Fiilikset ovat älyttömän hyvät. Halusin jatkaa TPS:ssä, sillä uskon tähän meidän juttuun. Haluan olla myös isossa roolissa palauttamassa TPS:ää menestyksen tielle, Nurmi sanoi TPS:n tiedotteessa.

21-vuotias Nurmi on tehnyt tällä kaudella 8+10 tehopistettä ja on ollut yksi joukkueen näkyvimpiä runkopelaajia. Viimeiset kierrokset Nurmi on pelannut TPS:n ykkösketjussa Ilari Filppulan ja Lauri Korpikosken rinnalla.

– Makken kahden vuoden jatko on tärkeä ja erittäin mieluisa kiinnitys koko TPS-organisaatiolle. Hän on jo nyt erittäin monipuolinen pelaaja ja ansainnut tällä kaudella vastuuta erikoistilanteissa sekä niillä ottelun loppuhetkillä, joiden aikana pelejä oikeasti ratkotaan, TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio kehui seuran tiedotteessa.

– Lisäksi hän on ottanut isoja askeleita eteenpäin tämän kauden aikana ja uskomme, että kehitys tulee myös jatkumaan. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä päälle nuori ikä ja oman junioripolun tuote, niin tämä sopimus on iso sopimus sanan varsinaisessa merkityksessä.