TPS joutui oikaisemaan tiedotustaan Lauri Tukosen pelaajasopimuksesta

Jääkiekkoliigassa pelaava TPS tiedotti sunnuntaina kiinnittäneensä hyökkääjä Lauri Tukosen try out -sopimuksella viiden ottelun ajaksi, mutta joutui korjailemaan tiedotustaan maanantaina. Tukosen kanssa on seuran mukaan solmittu tammikuun loppuun asti kestävä määräaikainen pelaajasopimus.

Syy korjaukseen on se, että Liigan säännöt kieltävät kesken kauden sovitut joulukuun 31. päivän jälkeen voimassa olevat try out -sopimukset.

– Kyseessä on määräaikainen pelaajasopimus 31.1.2020 saakka. Ei try out -sopimus. Pahoittelemme virheellistä sanamuotoa alkuperäisessä tiedotteessa, TPS pahoitteli Twitter-tilillään.