Maalivahti Tirrosen kausi ohi – TPS hankki korvaajan Ruotsista

TPS:n kiekkojoukkueen ykkösmaalivahdin Rasmus Tirrosen kausi päättyy viikon kuluttua. Tirronen joutuu vammansa vuoksi leikkauspöydälle, ja loput kaudesta jää kesken. TPS kertoi asiasta tiedotteessa, mutta vamman laadusta tarkemmin seura ei tiedottanut.

Tirronen on kuitenkin pelikuntoinen ensi viikon ajan ennen leikkaushoitoa.

– Olen pelannut jo tovin omasta tahdostani vamman kanssa, sillä olen halunnut olla joukkueen käytettävissä. Vamma on kuitenkin äitynyt sen verran pahemmaksi, että on fiksumpaa laittaa mies kuntoon, jotta olen täydessä pelikunnossa, kun ensi kausi käynnistyy, taustoittaa tällä kaudella TPS:n ykkösmaalivahdin tontin itselleen ottanut Tirronen seuran tiedotteessa.

Tirrosen korvaajaksi TPS on hankkinut ruotsalaisen Erik Källgrenin. 23-vuotias Källgren on Arizona Coyotesin NHL-organisaation seitsemännen kierroksen varaus kesältä 2015. Hänen pelituntumansa viime ajoilta on kuitenkin varsin vähäinen. Tällä kaudella Källgren on pelannut AHL:n Tuscon Roadrunnersissa kaksi ottelua. Hänellä on tältä kaudelta tilillään myös kaksi SHL-ottelua Växjö Lakersin paidassa.

– On hienoa tulla Turkuun. TPS on noussut taisteluun pudotuspelipaikasta, ja haluan auttaa joukkuetta voittamaan pelejä. Olen luonteeltani erittäin kilpailuhenkinen, joten vain voittaminen kiinnostaa, kertoo Källgren tiedotteessa.

191-senttinen ja 90-kiloinen Källgren liittyy TPS:n joukkueen mukaan huomenna maanantaina.

– Källgren oli Ruotsin Allsvenskanin parhaita maalivahteja viime kaudella. Hänessä on valtava potentiaali kehittyä urallaan, ja koimme hänet sopivaksi vaihtoehdoksi joukkueen maalivahtitilanteen muuttuessa, suitsuttaa TPS:n pelaajatarkkailija Tomi Kallio.

TPS on noussut Liigassa 12. sijalle, ja pudotuspelipaikka on neljän pisteen päässä. TPS:n viime aikojen hyvien pelien yhtenä tärkeänä syynä ovat olleet nimenomaan Tirrosen mainiot otteet.

TPS: toisena maalivahtina jatkaa Julius Pohjanoksa.