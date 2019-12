Lukko pestasi Sebastian Revon

Jääkiekkoliigan Rauman Lukko pestasi loppukauden sopimuksella hyökkääjä Sebastian Revon. 23-vuotias Repo pelasi 2016 nuorten MM-kultajoukkueessa. Seuraavana keväänä hän juhli Tapparassa Liigan mestaruutta.

191-senttinen ja 96-kiloinen Repo siirtyy Lukkoon AHL-joukkue Springfield Thunderbirdsistä. NHL-joukkue Florida Panthers laittoi Revon waivers-listalle, josta pelaaja vapautui Raumalle.

Tällä kaudella laituri on pelannut AHL:ssä 17 ottelua tehoilla 3+3.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt on vakuuttunut nuoren laiturin pelitaidoista ja luonteesta.

– Siinä on kovan luokan soturi – iso, vahva ja lyö kroppansa likoon joka päivä. Sen lisäksi että Repo on taitava, vahva ja loistava jääkiekkoilija, niin hän on viimeisen päälle joukkuepelaaja. Sebastianilla on joukkueen etu mielessä. Aina, Sahlstedt kuvasi Lahden Pelicansin kasvatti Lukon sivuilla.

Pidempää sopimusta Sebastian Revon kanssa Lukko ei pystynyt tekemään.

– Pitää ymmärtää, että kyseessä on nuori jätkä ja näytöt sellaiset, että vaikeaa on saada tässä kohtaa pidempää sopimusta liigaan. Hänen henkilökohtaiset tavoitteet ovat tulevaisuudessa ihan varmaan jossain muualla kuin liigassa, Sahlstedt kertoi.

– Tässä kohtaa se on täysin ymmärrettävää. Me kuitenkin yritämme tehdä asiat niin, että hänellä olisi niin hyvä olla täällä ja keväällä sitten katsomme olisiko mahdollista pitää häntä täällä pidempään, Sahlstedt päättää.