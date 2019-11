Nyt se tapahtui – TPS antoi Kalle Kaskiselle potkut

Harri Ahola

TPS on antanut potkut päävalmentaja Kalle Kaskiselle. Hänet korvaa Marko Virtanen, joka johtaa joukkueen peliä jo illan ottelussa Jyväskylässä.

Toimitusjohtaja Santtu Jokisen mukaan TPS:n tilanne muuttui kestämättömäksi.

– Edellisen kerran, kun asiasta keskusteltiin johdon ja hallituksen kanssa, halusimme vielä uskoa, että tilanne saadaan käännettyä, koska valmennus ja joukkue uskoivat siihen. Näin ei valitettavasti käynyt ja tämä usko osoittautui vääräksi, Jokinen totesi TPS:n tiedotteessa.

Kaskinen aloitti TPS:n päävalmentajana kesällä 2017. Kahdessa kaudessa hän vei TPS:n runkosarjassa sijoille kaksi ja neljä, mutta pudotuspeleissä saldona oli hävitty pronssiottelu ja viime kevään putoaminen puolivälierissä HPK:lle.

– Nyt tilanne on kehittynyt valmennuksenkin kannalta kestämättömäksi ja koimme, että joukkue ja me kaikki tarvitsemme uuden alun. Samoin perusteellisten keskustelujemme Marko Virtasen kanssa koimme, että hän on paras mahdollinen henkilö johtamaan tätä uutta alkua. Kautemme alkaa nyt uudestaan, Jokinen perusteli.

TPS:n uusi päävalmentaja Marko Virtanen on hyvin vahvasti profiloitunut Jypin mieheksi. Hän debytoi SM-liigassa jyväskyläläisjoukkueen riveissä jo kaudella 1987–88 ja pelasi muutamaa Ruotsin-vuotta lukuun ottamatta Jypissä vuosituhannen vaihteeseen saakka.

Myös 50-vuotiaan Virtasen valmennusura on keskittynyt Jyväskylään. Hän aloitti apuvalmentajana Jypin kakkosjoukkueessa D-Teamissa ja siirtyi A-junioreiden kautta liigajoukkueen mukaan. Päävalmentajaksi hän nousi kaudelle 2013–14 ja vei Jypin viidessä kaudessa neljä kertaa välieriin.

Kaudella 2017–18 Jyp voitti CHL:n mestaruuden, mutta keväällä 2018 Virtasen kohtalona oli saada potkut puolivälierätappion myötä. Ilta-Sanomien mukaan osatekijänä lopputilille oli se, että Virtasen ja pelaajien välillä oli luottamuspulaa.

