TPS:n kriisi pakottaa jopa miljonääriomistajat esille – tapaavat kannattajia avoimessa tilaisuudessa

Harri Ahola

Turun Palloseuran ympärillä koko syksyn vellonut myrsky pakottaa jopa seuran pääomistajat astumaan esiin. Peliyhtiö Supercellillä miljoonaomaisuuden tehneet Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen eivät ole julkisesti kommentoineet TPS:n tilannetta tai näkemyksiään seurasta.

Nyt katsomoiden tyhjeneminen ja pelillinen alakulo ovat johtaneet siihen, että Supercell-kaksikko tapaa TPS-kannattajia avoimessa keskustelutilaisuudessa Turkuhallissa ennen lauantain Ilves-ottelua.

Keskiviikon ottelussa katsomonosansa tyhjänä pitäneet TPS-kannattajat kritisoivat kannanotossaan voimakkaasti juuri pääomistajien hiljaisuutta.

– Kaikkien näiden vuosien aikana Paananen ja Kodisoja eivät ole kertaakaan vaivautuneet julkisesti kertomaan, mikä on heidän perimmäinen ajatuksensa, strategiansa ja visionsa. Se on epäkunnioittavaa 97-vuotiasta perinneseuraa ja sen kannattajia kohtaan. Nyt jos koskaan olisi aivan viimeistään heidänkin aika avata suunsa, mikäli TPS on heille yhtä tärkeä kuin se on kannattajilleen, kannattajien avoimessa kirjeessä vedottiin.

17 ottelun jälkeen TPS on Liigassa toiseksi viimeisenä 14 pisteellä. Joukkue on pelannut kahdeksan kotipeliä ja hävinnyt ne kaikki.