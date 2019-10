Liigaseurojen Jokeri-kartelli on laiton – TPS ei aio valittaa sen nojalla saamistaan 75 000 euron sakoista

Harri Ahola

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoo, että jääkiekon liigaseurojen viisi vuotta ylläpitämä kielto Jokeri-pelaajien palkkaamiseksi on laiton. Seurat päättivät vuonna 2014 Jokereiden siirtyessä KHL:ään, etteivät ne palkkaa kesken kauden Jokereista lähteviä pelaajia, eivätkä myöskään pelaa harjoitusotteluita sitä vastaan.

KKV:n mukaan päätös rikkoo kilpailulakia.

– Osapuolten menettelyssä on ollut kyse kilpailijan poissuljentaan tähtäävästä markkinoiden jakamisesta, jota on toteutettu kollektiivisen boikotin ja tuotannon rajoittamisen keinoin. Tällainen menettely lukeutuu kilpailuoikeudessa vakiintuneesti vakavimpiin kilpailunrajoituksiin, KKV:n tiedotteessa todetaan.

Liigaseurat perustelivat päätöstään huolella siitä, että jostain seurasta tulisi KHL:ään siirtyneen Jokereiden farmiseura. KKV:n mukaan tarkoitus oli kuitenkin suojella liigaseurojen taloudellisia etuja ja hankaloittaa Jokereiden toimintaa.

Taustalla oli paljon suuttumusta liigan jättänyttä helsinkiläisseuraa kohtaan.

KKV:n mukaan kartellisopimus sovittiin suullisesti vuonna 2014 ja lopulta kirjallisesti joulukuussa 2016.

Kirjallisen sopimuksen ajankohta täsmää Michael Keräsen siirron kanssa. Jokereissa kauden 2016–17 aloittanut hyökkääjä purki sopimuksensa ja siirtyi marraskuussa 2016 Ilvekseen.

Liiga määräsi Ilvekselle kartellisopimuksen rikkomisesta 100 000 euron sakon, jonka tamperelaiset myös maksoivat.

Keräsen tapaus sai pelaajayhdistyksen tekemään toimenpidepyynnön KKV:lle rekrytointikiellon lainmukaisuudesta. Se johti lopulta torstaina tulleeseen päätökseen, jossa toiminta katsotaan lainvastaiseksi.

– Pelaajayhdistys on tyytyväinen KKV:n nyt antamaan, hyvin perusteltuun päätökseen. On kuitenkin todella harmillista, että asian käsittely on kestänyt kohtuuttoman kauan, yli 2,5 vuotta. Moni ammattijääkiekkoilija olisi voinut päätyä toisenlaisiin ratkaisuihin, mikäli liigaseuroilla ei olisi ollut ko. keskinäistä sopimusta, pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela toteaa tiedotteessa.

Iltalehden tietojen mukaan myös TPS sai aikanaan saman sopimuksen vuoksi Liigalta 75 000 euron laskun, koska pelasi Jokereita vastaan harjoitusottelun kesällä 2014. Kumpikaan ei ole kuitenkaan karhuamassa rahojaan takaisin KKV:n päätöksen myötä.

– Molemmat seurat ovat ilmoittaneet päätösten olleen sen aikaisia päätöksiä, eikä heillä ole hinkua niihin enää palata, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi totesi MTV Uutisille.

Liiga ilmoitti heti torstaina kotisivuillaan korulausein, että se lopettaa laittoman käytännön.

– Selvitimme asiaa yli kahden vuoden ajan hyvässä yhteistyössä KKV:n kanssa. Kunnioitamme tietenkin viranomaisen tekemää päätöstä, ja siksi olemme päättäneet kaikkien seurojen yhteisellä päätöksellä luopua sopimuksesta. Jatkossa jokainen Liiga-seura voi yleisten siirtosääntöjen puitteissa itse päättää, kuinka toimii Jokereiden kanssa, toimitusjohtaja Kallioniemi totesi Liigan kotisivuilla.

KKV asetti Liigalle 75 000 euron uhkasakon, joka lankeaa maksettavaksi, jos Jokeri-pelaajia vielä syrjitään. Kallioniemen mukaan seurat voivat nyt itse päättää, miten ne toimivat Jokereiden kanssa.

Päivitetty 11.45: Lisätty Jarmo Saarelan kommentti

Päivitetty 14.39: Lisätty osuus TPS:n saamasta sakosta ja MTV Uutisten tieto, etteivät TPS ja Ilves vaadi rahojaan takaisin