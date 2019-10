Jääkiekko-TPS:n kausikortteja voi nyt lainata kirjastosta

Rami Nieminen

Turun kirjastoista voi jatkossa lainata jääkiekkojoukkue TPS:n kausikortteja. TPS tiedotti yhteistyöstä tiistaina. Kausikortilla lainaaja pääsee ilmaiseksi TPS:n kotiotteluihin. Yksi henkilö voi lainata kerrallaan kaksi kausikorttia. Kortin saa viikoksi lainaan, joten yhdellä lainauskerralla voi ehtiä käymään jopa useammassa ottelussa.

Kausikortteja on tarjolla yhteensä 54. Pääkirjastossa on niistä kymmenen. Loput on jaettu sivukirjastoihin. Kortteja ei voi varata etukäteen kuten kirjoja. Lisäksi kortit pitää palauttaa samaan paikkaan kuin mistä ne on lainattu.

Kausikorttien jakaminen kirjastoissa on Suomessa uusi ilmiö, jonka aloitti helsinkiläinen koripallojoukkue Seagulls tänä syksynä. Sittemmin myös SM-liigajoukkue Mikkelin Jukurit ja TPS:n salibandyjoukkue ovat antaneet kausikorttejaan kirjastoihin.

TPS:n alkanut kausi ei ole sujunut kovin ruusuisissa merkeissä. TPS ei ole onnistunut voittamaan vielä yhtään kotiottelua. Se on näkynyt myös yleisömäärissä. Turkulaisten kotipelien yleisökeskiarvo on noin 4 600. Viime kaudella Artukaisten peli-illoissa kävi keskimäärin 5 400 katsojaa.