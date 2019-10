TPS-hallitus uskoo joukkueen kurssin vielä kääntyvän nykyisellä valmennusjohdolla

Jussi Leppäsyrjä

TPS:n ympärillä on koko alkukauden kuohunut.

TPS:n edustusjoukkue on alisuorittanut pahasti ja on SM-liigassa toiseksi viimeisenä. Joukkue ei ole voittanut vielä yhtään kotiotteluaan ja kaiken kaikkiaan varsinaisia kolmen pisteen voittoja on tilillä 14 pelatun ottelun jälkeen vasta kolme.

Vastaavassa tilanteessa moni seura olisi kokenut valmennuksen vaihdon tarpeelliseksi. TPS ei kuitenkaan ole sitä tehnyt, koska sen hallitus kokee joukkueen uskovan vielä itse kurssin kääntymiseen.

– Käynnissä olevan kauden osalta Liiga-joukkue on tietysti aloittanut tulosten kannalta heikosti ja seurajohto on hallitusta myöden ollut mukana arvioimassa tilannetta. Olemme pyrkineet keskustelemaan asiasta mahdollisimman laajasti ja avoimesti niin urheilun johdon, valmennuksen kuin johtavien pelaajienkin kanssa, TPS:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Marin kertoo Turun Sanomille.

– Erityisesti kiinnitimme huomiota siihen, onko valmennuksen ja pelaajien välillä vielä luottamus, uskovatko he itse kelkan kääntämiseen. Näiden keskustelujen pohjalta päädyimme siihen, että halusimme antaa täyden tuen ja ennen kaikkea työrauhan urheilu- ja valmennusjohdolle sekä pelaajille.

Marin ei halua arvioida sitä, kuinka kauan tilanne pysyy ennallaan, jos joukkueen kurssi ei käänny.

– Näissä tilanteissa korostuvat myös asiat, jotka koskevat laajempaa kokonaisuutta, ja yritämme välttää kiusausta tuijottaa pelkästään sijoitusta liigassa, vaikka se vaikeaa tämänkaltaisina aikoina onkin. Haluamme tehdä pitkäjänteistä työtä. Tilanteita arvioidaan nyt ja jatkossakin tämän pohjalta, Marin sanoo.

Yksi iso muutos TPS-johdossa tapahtui sunnuntaina, kun TPS:n urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki ilmoitti jättävänsä tehtävänsä.

Niittymäen lähtö sai jalkeille spekulaatiot siitä, että hallitus olisi kävellyt toistuvasti urheilutoimenjohtajan yli ja tämä olisi turhautunut asiaan. Sen käsityksen Marin haluaa kumota.

– Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on syntynyt väärä kuva TPS:n johtamismallista ja -kulttuurista, Marin sanoo.

– Meidän ajatuksenamme on palkata parhaat ihmiset oikeille paikoille, ja tämän jälkeen luottaa heihin sataprosenttisesti ja antaa heille parhaat mahdolliset edellytykset onnistua työssään.

– Edellä sanottu pätee myös urheilupuoleen. Sielläkään hallitus ei puutu pelaajavalintoihin sikäli, kun ne tehdään etukäteen hyväksytyn budjetin raameissa – kuten on käynytkin. Kaikki viime vuosien valmentajavalinnat on hyväksytty urheilutoimenjohtajan esityksestä.

TPS:n viestintä on ollut viime vuosina vähäistä ja ihmiset ovat kaivanneet seuralta parempaa tiedottamista. Kun kukaan Palloseuran johdosta ei ole kommentoinut asioita julkisuudessa, on syntynyt kuva, jonka mukaan kukaan seurassa ei ole valmis kantamaan vastuuta.

Marin myöntää virheen ja lupaa siihen jatkossa parannusta.

– Meitä harmittaa ihan yhtä paljon kuin kaikkia muitakin se tapa, millä kuluva kausi on alkanut. Lisäksi on selvää, että olemme tehneet virheitä ja ansaitsemme kritiikkiä toimintaamme kohtaan, Marin sanoo.

– Erityisesti tämä koskee tapaa, jolla olemme viestineet – tai emme ole viestineet. Tämän osalta lupaamme seurajohdon kanssa, että olemme jatkossa avoimempia ja reagoimme nopeammin.

