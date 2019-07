TPS hankki kolme uutta pelaajaa – ruotsalaistrio saapuu länsinaapurin kakkostasolta

Harri Ahola

TPS:n liigajoukkue palasi jääharjoituksiin maanantaina mukanaan kolme tuoretta sopimuspelaajaa. Puolustajat Filip Windlert ja Henrik Larsson sekä hyökkääjä Anton Holm solmivat turkulaisseuran kanssa yhden kauden mittaiset sopimukset.

Koko kolmikko pelasi menneellä kaudella Allsvenskanissa, kun Windlert ja Holm edustivat AIK:ta ja Larsson BIK Karlskogaa. Heidän uransa on kulunut pääasiassa Ruotsin kakkostasolla, vaikka 24-vuotiaalta Larssonilta löytyykin 54 pääsarjaottelua ja 26-vuotiaalta Windlertilta kymmenen peliä nuoruusvuosilta.

Viime kaudella AIK:ssa lähes piste per peli -tahtia iskeneelle Holmille TPS:ssä on luvassa ensikosketus korkeimmalle sarjatasolle kypsässä 29 vuoden iässä.

TPS lupasi julkaista jatkosopimukset maanantaina heti kun sen pari päivää nurin olleet kotisivut olisivat auki. Niitä ei kuitenkaan saatu ainakaan alkuiltaan mennessä toimimaan, joten ruotsalaistrion sopimukset julkaistiin vain sosiaalisessa mediassa.

Liikenne- ja viestintäviraston sivujen mukaan kotisivujen rekisteröintiä ei oltu uudistettu ajoissa.

– Kaikki laskut on kyllä maksettu kuten kuuluu. Kyse on Elisan päässä olevasta ongelmasta, jonka he ovat myöntäneet. Valitettavasti me maksamme siitä hintaa, viestintäpäällikkö Eero Tuominen totesi kotisivujen kaatumisesta päivällä.