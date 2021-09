Susanna Tapani ammattilaiseksi Kiinaan – olympiavalmistautuminen ja ringetteä silti Suomessa

Turkulainen Susanna Tapani kiekkoilee alkavalla kaudella kiinalaisjoukkue Shentzen KRS Vanke Raysin riveissä. Joukkue pelaa Venäjän naisten liigassa.

Urallaan olympiapronssia, MM-hopeaa ja neljä MM-pronssia jääkiekossa saavuttanut Tapani liittyi joukkueeseen viime viikolla vain pari päivää MM-kisojen päättymisen jälkeen. Tapani tunnetaan myös naisten ringettemaajoukkueen kantavana voimana.

Kiinalaisjoukkueen alkava kausi on poikkeuksellinen. Tänään alkavat koronan takia kesken jääneen viime kauden finaalit. Tämän jälkeen seuran ulkomaalaispelaajat, Tapani mukaan lukien poistuvat seuran vahvuudesta.

Olympialaisia edeltävän ajanjakson seuran tavoitteena on antaa peliaikaa kiinalaispelaajille ja kehittää heitä Pekingin olympialaisia silmällä pitäen.

Olympialaisia edeltävän ajan Tapani harjoittelee Turussa. Lisäksi hän pelaa ringeten SM-sarjaa RNK:n riveissä. Pekingin olympialaisten jälkeen Tapani suuntaa takaisin kiinalaisjoukkueen riveihin ja pelaa kauden loppuun siellä.

– Olen erittäin innoissani ensimmäisestä oikeasta ammattilaissopimuksesta. Se on pitkään ollut haaveena, ja nyt tuntui, että on oikea aika lähteä ulkomaille. Tietysti erikoisjärjestelyt sopivat minulle hyvin, koska nyt pääsen valmistautumaan olympialaisiin Suomessa. Kaiken kaikkiaan vielä aika epätodelliset fiilikset, että nyt voi oikeasti sanoa, että on ammattilaisjääkiekkoilija, Tapani hehkuttaa tiedotteessaan.

– Kunlunissa on aiemmin pelannut muitakin suomalaisia, joten heiltä olen kuullut hieman joukkueesta ja Venäjän sarjasta. Muuten aika hyppy tuntemattomaan on edessä. Muutama vuosi sitten en olisi uskonut, että pelaisin Venäjällä.