Tuton joukkueessa todettu kaksi koronatartuntaa – "Joukkue on testattu ja ainakin tämän päivän ajan karanteenissa"

Syyskuussa alkavaan jääkiekon Mestis-kauteen valmistautuvassa Tuton joukkueessa on todettu tiistaina kaksi koronatartuntaa. Joukkueen toiminta on seuran toimitusjohtaja Dani Aavisen mukaan keskeytetty, ja koko joukkue on testattu tiistaina aikana.

– Joukkue on testattu ja on ainakin tämän päivän ajan karanteenissa, ja nyt odotamme mitä tapahtuu seuraavaksi, Aavinen toteaa.

Uudet koronatartunnat eivät liity seuran alle 20-vuotiaiden joukkueessa viime viikolla todettuun tartuntaan. Tuton edustusjoukkueen oli tarkoitus kohdata keskiviikkona harjoitusottelussa FPS, mutta ottelu on peruttu.

– Perjantain osalta on pieni mahdollisuus, että pelaamme, mutta tästä odotamme ohjeistusta terveysviranomaisilta, Aavinen sanoo viitaten perjantaina Nokialla pelattavaan harjoitusturnaukseen.